استجابت البحرية الهندية لنداء استغاثة من سفينة " جينكو بيكاردي " تحمل علم جزيرة مارشال إثر تعرضها لهجوم بطائرة بدون طيار في خليج عدن، وفق بيان للبحرية يوم الخميس.

وتصاعدت، في الأسابيع الماضية، هجمات جماعة الحوثي اليمنية -المدعومة من إيران- على سفن إسرائيلية وأخرى متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، دعما للفلسطينيين ما تسبب في اضطراب حركة الشحن العالمية وارتفاع تكلفة الشحن فيما تتواصل الحرب في قطاع غزة لليوم الـ 104 بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووفقا للبيان، يتكون طاقم السفينة من 22 فرد بينهم 9 أشخاص من الهند، وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة الهجوم بدون وقوع إصابات.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت، الأربعاء، استهداف سفينة أمريكية "جينكو بيكاردي" في خليج عدن "بعدد من الصواريخ البحرية...وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، وفق ما كتبه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

وتستهدف الجماعة منذ نوفمبر الماضي سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل مما دفع قوات أمريكية وبريطانية بتنفيذ ضربات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

واندلعت الحرب في غزة في أعقاب هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لترد تل أبيب بعملية عسكرية برية وجوية على القطاع -الخاضع لسيطرة حماس- سعيا للقضاء على الحركة.

(إعداد: شيرين صلاح، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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