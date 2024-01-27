أعلنت المقاومة العراقية استهداف قاعدة عسكرية لقوات أمريكية في سوريا، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 113، فيما يرتقب اجتماع أممي بشأن غزة الأسبوع المقبل.

وتتصاعد عمليات الجماعات الموالية لإيران ضد القوات الأمريكية في المنطقة، ردا على دعمها للحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، فيما تنشط عمليات جماعة الحوثيين اليمنية ضد سفن في البحر الأحمر.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المقاومة أنها استهدفت قوات في القرية الخضراء وحقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور بسوريا، والذي تتخذه قوات قاعدة عسكرية.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت يوم الجمعة، بالطيران المسير القوات الأمريكية في قاعدة “عين الأسد” غرب العراق.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماع يوم الأربعاء، لبحث قرار محكمة العدل الدولية التي دعت إسرائيل لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

ووفق وسائل إعلام، يأتي الاجتماع المرتقب الذي دعت له الجزائر بعد أن طالبت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، إثر دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب في وقت سابق من هذا الشهر.

وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، نقلت وسائل إعلام عن قناة تابعة للحوثيين، أن غارتين جويتين استهدفتا ميناء رأس عيسى ومحطة تصدير النفط الرئيسية باليمن، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الأضرار.

وتنفذ قوات أمريكية وبريطانية ضربات جوية على أهداف لجماعة الحوثي اليمنية - المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل- لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر مع استهداف الجماعة لسفن إسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن والتجارة الدولية وارتفاع أسعار الشحن عالميا.

وكان يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية، المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل، مساء الجمعة، استهداف سفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" بالقرب من خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية ما أدى لاحتراقها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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