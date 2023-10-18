تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة صباح الأربعاء، اليوم الثاني عشر من التصعيد، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة بالنزوح تجاه الجنوب، بينما تتعالى مطالبات بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين في فلسطين.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، تل أبيب، مكتفيا بتلك الزيارة التي جاءت رغم إلغاء زيارة كانت مقررة للأردن، وإلغاء قمة مع الرئيس المصري وملك الأردن والرئيس الفلسطيني، بعد استهداف مستشفى في غزة.

وتطالب إسرائيل منذ أيام، سكان مدينة غزة - البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة وهي جزء من قطاع غزة - مغادرتها والتوجه جنوبا، في إشارة إلى احتمال وقوع اجتياح بري.

وتفرض إسرائيل حصار على قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون شخص على مساحة 365 كيلو متر مربع، يحيطه البحر من الغرب ومصر من الجهة الجنوبية الغربية وإسرائيل من الشرق والشمال، ما يجعل معبر رفح مع مصر منفذ مهم ورئيسي لمواطني القطاع. وترفض دخول المساعدات الإنسانية.

ووفق ما نقلته قناة الجزيرة، عن مكتب إعلام الأونروا في غزة، فإن غزة تواجه "كارثة إنسانية" مطالبا بإدخال المساعدات الأساسية إلى القطاع فورا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الجيش "يأمر سكان غزة بالتنقل إلى المنطقة الإنسانية في منطقة المواسي التي سيتم توجيه المساعدات الإنسانية الدولية إليها في حالة الضرورة،" موصيا بالتنقل لمناطق مفتوحة.

ومساء الثلاثاء، استهدفت غارة إسرائيلية مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 500 شخص، بينما تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن الاستهداف.

وحسبما نقلت وسائل إعلام دولية، قال المكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل خلال ساعات ما يعني تحول غزة إلى مقبرة جماعية.

وصباح الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية ومحلية، مقتل أكثر من 30 شخص في قصف مدفعي وجوي وبحري استهدف عدة مناطق سكنية، بجميع مناطق قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف دبابة إسرائيلية وقتل وإصابة طاقمها، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام صباح الأربعاء.

وكتب أدرعي، إن تقارير تفيد تعرض قوة عسكرية لإطلاق قذيفة مضادة للدروع في منطقة بلدة شتولا والسياج الأمني على الحدود اللبنانية، وأن الجيش يرد بالقصف المدفعي نحو مصادر إطلاق النار، دون تفاصيل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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