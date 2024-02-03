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تتوالي تداعيات الضربات الأمريكية على العراق وسوريا، والتي استهدفت منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي يدعمها، ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 30 آخرين في أول هجوم يستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويعتزم مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة للوقوف على تكرار الاعتداءات الأمريكية والتي وصفها بإنها "استخفاف كبير لا يمكن قبوله".

وقالت رئاسة البرلمان في بيان السبت إنها "تعرب عن استنكارها الشديد للعدوان الأمريكي على المواقع الأمنية العراقية في منطقتي عكاشات والقائم فجر اليوم، والأماكن المدنية المجاورة".

ووفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أدت الضربات لمقتل 16 شخص وإصابة 25 آخرين بينهم مدنيين.

وطالب البرلمان الحكومة بتنفيذ قرار إخراج قوات التحالف الدولي من البلاد، "لانتفاء الحاجة لبقائها ولكونها باتت تهدد أمن واستقرار وسيادة العراق".

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي. كانت القوات تعمل ضمن تحالف لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم "داعش" في 2014، واستمرت في العراق رغم إعلان القضاء عليه في 2019.

كما أكدت رئاسة الجمهورية العراقية السبت، أهمية عقد اجتماع طارئ للكتل السياسية، لبحث "العدوان" واتخاذ مواقف واضحة وموحدة تحفظ كرامة البلد وسيادته واعتبرت الضربات "انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام 3 أيام على القتلى، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، أن عدة مواقع في سورية والعراق تعرضت منتصف الليلة الماضية لـ "عدوان أمريكي جوي"، حيث سمع دوي عدة انفجارات في مدينة دير الزور وريفها، وفي البوكمال والميادين ومحيطهما عند الحدود السورية العراقية.

وتتصاعد المخاوف من توسيع رقعة التوترات في المنطقة على خلفية الحرب على غزة، والتي امتدت تداعياتها بالفعل إلى تصعيد عسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولاستهداف جماعة الحوثي اليمنية سفن في البحر الأحمر، فضلا عن هجمات على قوات أمريكية في سوريا والعراق.

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة كرد على هجوم مباغت لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما قُتل أكثر من 26 ألف فلسطيني حتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب، شنت جماعات مدعومة من إيران في العراق وسوريا هجمات لأكثر من 150 مرة على قوات أمريكية، وفق رويترز، لكن أيا منها لم يسفر عن وفيات في صفوف القوات الأمريكية باستثناء الهجوم الأخير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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