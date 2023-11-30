أعلن ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتمديد الهدنة ليوم إضافي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لوقت نهائي لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف الأنصاري عبر حسابه في إكس (تويتر سابقا) أن التمديد سيسري بالشروط السابقة نفسها التي تشمل وقف لإطلاق النار ودخول المساعدات الانسانية، وذلك في إطار وساطة قطرية ومصرية وأمريكية مشتركة.

وشدد الأنصاري على "استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

في المقابل، نقلت رويترز يوم الخميس عن الجيش الإسرائيلي إن الهدنة مع حماس ستستمر "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن" وأكدت حماس، بحسب رويترز، الموافقة على تمديد الهدنة ليوم سابع.

واتفاق الهدنة، الذي امتد لأربعة أيام قبل أن يتم تمديده ليومين، بين إسرائيل وحماس هو الأول بين الجانبين منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم مفاجئ لحركة حماس على إسرائيل حمل اسم "طوفان الأقصى" أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، لترد الأخيرة بعملية عسكرية شاملة على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس.

وتُقدر إسرائيل بأن حركة حماس اقتادت 240 أسير إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر. ويقدر عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بـ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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