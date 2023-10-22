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تدخل قطاع غزة دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الأحد، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي القصف على القطاع لليوم الـ 16 على التوالي، وأعلن اعتقال 450 مطلوب من حماس.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن الجيش يواصل الهجمات، و"قمنا باعتقال أكثر من 450 مطلوبا من حماس منذ بداية الحرب".

ويترقب مرور دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة الأحد، وستتضمن 17 شاحنة، وفقا لما قالته مصادر لزاوية عربي.

ويوم السبت، عبرت الدفعة الأولى من المساعدات وتضمنت 20 شاحنة محملة بمواد طبية. وذلك بعد أيام من عرقلة إسرائيل دخول المساعدات.

ويعاني سكان قطاع غزة - الذي يعيش فيه 2.3 مليون شخص على مساحة 365 كيلو متر مربع - من انقطاع إمدادات الوقود والمياه والأغذية والأدوية، ويحيط القطاع البحر من الغرب ومصر من الجهة الجنوبية الغربية وإسرائيل من الشرق والشمال، ما يجعل معبر رفح الحدودي - بين القطاع ومصر- منفذ مهم ورئيسي لمواطني القطاع.

ولا تزال شاحنات المساعدات الإنسانية - التي استقبلتها مصر من عدة دول ومنظمات دولية إضافة لجهود محلية - تتكدس على الجانب المصري في انتظار تتابع نقلها للقطاع.

تطورات في سوريا وغزة

قالت وزارة النقل السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "العدوان الإسرائيلي السافر على مطاري دمشق وحلب الدوليين أدى إلى خروجهما من الخدمة، وبالتالي تعطل رحلات الركاب"، كما أسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخر إضافة لأضرار مادية بمهبط المطارين.

وفي غزة تتواصل القصفات، وقال أدرعي، في تغريدة على إكس صباح الأحد، إنه تم تدمير مسار نفق تحت الأرض في مسجد بمدينة جنين، "تواجدت في داخله خلية تخريبية مشتركة لحماس والجهاد الإسلامي خططت لتنفيذ هجوم تخريبي في الوقت الفوري".

وأضاف أن معلومات استخبارية وردت عن "قيام المخربين بالتخطيط لشن هجوم إرهابي كبير حيث استخدم المخربون المسجد كغرفة عمليات لتخطيط العمليات التخريبية وكمنطلق لتنفيذها"، وأنه تم العثور على بنية تحتية ووسائل قتالية بالمسجد.

أما في جنوب لبنان، استهدفت قوة لجيش الدفاع الإسرائيلي "خلية مخربين تم رصدها قبل قليل تحاول إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية،" حسبما أعلن أدرعي.

(إعداد: أحمد حسن وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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