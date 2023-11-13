تسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في إلغاء بعض الرحلات وتراجع في حركة الطيران، وفقا لما صرح به مسؤولان في شركتي طيران في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس شركة مصر للطيران يحيى زكريا قوله إن الشركة تشهد إلغاء بعض الرحلات نتيجة الحرب في غزة ولكن لم يصل ذلك إلى مستوى حرج.

وجاءت تصريحات زكريا خلال معرض دبي للطيران حيث وقعت الشركة اتفاق مع إير ليس كورب لاستئجار 18 طائرة جديدة من طراز بوينج 737 ماكس.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، بحسب رويترز، إن الشركة شهدت بعض الانخفاض في حركة الطيران نتيجة الحرب في غزة والتي أجبرت الشركة أيضا على تسيير مسارات أطول وأكثر تكلفة لتجنب مناطق الصراع.

ويحتدم الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي وسط تخوفات من أن يؤثر على قطاع السياحة في المنطقة التي تأثرت فعلا بالحرب الروسية-الأوكرانية.

ووسط تصاعد المخاوف من توسع رقعة الصراع مع ازدياد حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل التي لا تزال تقتصر على الحدود بين البلدين، حث المجالي الناس على زيارة الأردن التي وصفها بـ "واحة من الاستقرار"، بحسب رويترز.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعت في تقرير الأسبوع الماضي أن يتكبد القطاع السياحي في مصر ولبنان والأردن خسائر جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.

للمزيد: مُحدث - ستاندرد آند بورز: إيرادات السياحة في لبنان ومصر ستتأثر من الحرب بين إسرائيل وحماس

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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