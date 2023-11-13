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أفادت وسائل إعلام ومن بينها وكالة رويترز، أنه تم تعيين جيمس كليفرلي، في منصب وزير الداخلية البريطاني ليحل محل سويلا بريفمان التي أقيلت من منصبها يوم الاثنين على خلفية مقال كتبته أثار الجدل، اتهمت فيه بريفمان الشرطة البريطانية بالانحياز للمتظاهرين الداعمين لفلسطين.

وبحسب ما جاء في وسائل إعلام دولية، تأتي إقالة بريفمان من منصبها بعد أن اتهمت الشرطة البريطانية بالانحياز للمتظاهرين الداعمين لفلسطين في مقال كتبته لصحيفة التايمز البريطانية ونشر من دون أن يتم إجراء تعديلات عليه من مكتب رئيس الوزراء.

وأفادت رويترز عن مصدر حكومي أن هناك تعديل وزاري مرتقب حصوله في بريطانيا.

وقبل تعيينه وزير للداخلية، كان كليفرلي يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني.

وأوردت وكالة رويترز عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، تعيين ديفيد كاميرون وزير للخارجية.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن تجمعات لمتظاهرين داعمين لفلسطين أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب في غزة. وكانت آخر تظاهرة يوم السبت التي وصفها سفير فلسطين لدى بريطانيا، حسام زملط على حسابه في انستغرام بالـ "مليونية".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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