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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منازل في عدة أحياء بمدينة غزة، ما أدى لانهيارها وسقوط قتلى ومصابين، مع تواصل الغارات الإسرائيلية لليوم الـ 25 على قطاع غزة وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وحسب ما نقلته الوكالة، قصفت طائرات حربية إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وقُتل 8,382 فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء هذه الجولة من الصراع، وأصيب أكثر من 23 ألف، وفق إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من كارثة صحية عامة وشيكة في غزة.

تنمية سيناء

وفي مؤتمر من سيناء - المتاخمة للحدود مع إسرائيل - بثته فضائية القاهرة الإخبارية الرسمية، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم تنفيذ مشروعات تنموية في شمال سيناء بقيمة 363 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتم تنفيذ مشروعات في سيناء بقيمة 600 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية، حسبما قاله مدبولي مؤكدا أن مصر لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها.

يأتي هذا بعد أن أكدت مصر، رفضها لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، فيما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن نقل الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني تصفية القضية الفلسطينية، ويهدد بتحول سيناء لمنطقة تنطلق منها عمليات إرهابية ضد إسرائيل "ونتحمل احنا في مصر مسؤولية ذلك ويبقى السلام اللي احنا عملناه كله بيتلاشى بين ايدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية".

مناشدات لوقف النار

وطالب وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، لإجراء تحقيق مستقل حول "العدوان الإسرائيلي ومحاكمته على استهدافه المتعمد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

كما طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف "الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب الإسرائيلية على غزة،" مشددا خلال لقائه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة شيري ريتسيما أندرسون، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافي إلى غزة وأهلها.

وطالب ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك في كلمة نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الثلاثاء، عن ولي العهد قوله إن الكويت تتابع باهتمام ما يجري في فلسطين "مستنكرة العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر إكس (تويتر سابقا)، إحباط تهديد جوي بمنطقة البحر الأحمر، حيث تم "اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه أراضي دولة إسرائيل من منطقة البحر الأحمر".



وقال إنه "تم استنفار طائرات جيش الدفاع في ساعات الصباح عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث اعترضت أهداف معادية حلقت في المنطقة".

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الجيش المصري، أن طائرتين موجهتين بدون طيار كانتا متجهتان من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، وتم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا بشبه جزيرة سيناء.

ويقع خليج العقبة بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية وهو متفرع من البحر الأحمر الذي يبدأ جنوبا من اليمن ويمر بالسعودية ثم مصر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الثلاثاء، تصفية قائد كتيبة بيت لاهيا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) نسيم أبو عجينة والذي شغل في الماضي منصب قائد القوة الجوية في حماس ولعب دور في تطوير القدرات المسيرة والطيران الشراعي في حماس.

التحضير لقمة في الرياض

وبينما تتواصل الغارات، تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، طلبين من فلسطين والسعودية لعقد قمة طارئة يوم 11 نوفمبر المقبل بالرياض لبحث وقف الحرب على غزة، فيما تجري المناقشات بشأن القمة، حسبما نقلت وسائل إعلام عن الأمين العام المساعد للجامعة حسام الدين زكي الاثنين.

وكانت مصر استضافت قمة دولية يوم 21 أكتوبر، باسم "قمة السلام 2023" - لم تسفر عن أي توصيات ولم يصدر عنها بيان ختامي - لكن اقترح خلالها السيسي خارطة طريق لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث "وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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