أعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء، تصفية خلية من عناصر حماس في عملية بجنين، فيما تستمر الحرب على قطاع غزة، وعمليات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، إنه تم تصفية مجموعة من "مخربي حماس مسلحة اختبئت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وخططت تنفيذ عملية تخريبية في المدى الزمني الوشيك".

وأضاف أن "منذ فترة طويلة يختبئ عدد كبير من المطلوبين داخل المستشفيات ويستخدمونها منطلقا لتخطيط نشاطات إرهابية وللخروج لتنفيذها".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية، اقتحمت مدينة جنين "وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة في حي المراح".

وسبق أن اقتحمت القوات جنين في ديسمبر الماضي، وهي إحدى مدن الضفة الغربية.

والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكن تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% منها فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها. ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

ومن بين مدن الضفة الغربية: جنين، رام الله، نابلس، بيت لحم، والخليل، والقدس الشرقية (التي يفترض أن تكون عاصمة دولة فلسطين)، وتصف الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها تقويض للسلطة الفلسطينية.

الحوثيون

ومساء الاثنين، أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران عدوة إسرائيل، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية " lewis B puller" أثناء إبحارها في خليج عدن من خلال صاروخ بحري "دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم".

وتنفذ قوات أمريكية وبريطانية ضربات جوية على أهداف لجماعة الحوثي اليمنية لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر مع استهداف الجماعة لسفن إسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن والتجارة الدولية وارتفاع أسعار الشحن عالميا.

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر إكس أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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