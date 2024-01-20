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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن إسرائيل استهدفت، يوم السبت، مبنى متعدد الطوابق في العاصمة دمشق، ما أدى إلى تدميره.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فالمبنى يستخدمه الحرس الثوري الإيراني، وأدى الاستهداف إلى مقتل وإصابة 10 أشخاص.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن الاستهداف أدى إلى مقتل 4 من الحرس الثوري، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، وأنه نُفذ عن طريق غارة جوية.

والحرس الثوري الإيراني هو قوة عسكرية معنية بحماية النظام الديني الحاكم في إيران، لكن له نفوذ قوي في البلد.

وإيران هي عدو إسرائيل اللدود في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي هذا الهجوم في وقت يشهد تصعيد بين تل أبيب وجماعات تدعمها طهران على عدة جبهات في المنطقة، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي بعد هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وتتبادل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والجيش الإسرائيلي إطلاق الصواريخ في المنطقة الحدودية بين البلدين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط قتلى.

فيما تستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، دعما للفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويرى محللون أن هجوم السبت هو أحدث محاولة من إسرائيل إلى جر إيران إلى الصراع في غزة، في وقت يشهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعوبات وانتقادات متصاعدة داخليا.

وتستهدف إسرائيل منذ سنوات أهداف تابعة لإيران في سوريا -وكانت مطارات سورية من بين الاستهدافات- ومطلع العام الجاري كثفت تل أبيب من تلك الضربات لعرقلة نقل أسلحة من إيران إلى الجماعات التي تدعمها في المنطقة.

تفاصيل

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان -وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرها في المملكة المتحدة وتتابع الحرب في سوريا- إن استهداف المبنى المكون من 4 طوابق أدى لمقتل 5 في حصيلة أولية.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن حي المزة، الذي شهد الهجوم، يضم بعثات دبلوماسية لدول منها لبنان.

فيما قال المرصد السوري إن المزة هو "حي أمني" ويضم قيادات من الحرس الثوري وقيادات فلسطينية مقربة من إيران.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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