قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه إذا كانت إسرائيل تريد السلام لابد لها أن تكف عن الاستيطان والاعتراف بحق الفلسطينيين في تأسيس دولة فلسطينية، مضيفا أنه بدون هذا لا يمكن التحدث عن الأمن أو السلام.

جاء حديث الرئيس خلال كلمة له يوم الثلاثاء في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي من 11 إلى 14 فبراير الجاري.

وأضاف إردوغان أن تركيا ادخلت آلاف الأطنان من المساعدات للفلسطينيين واستقبلت المئات على أراضيها لعلاجيهم رفقة ذويهم.

“اليوم 34 ألف طن من المساعدات الإنسانية تم إرسالها إلى المنطقة ليتم إيصالها إلى غزة. و380 مريض و344 من مرافق المرضى نستضيفهم في تركيا ونوفر لهم العلاج،" بحسب ترجمة للعربية لخطاب إردوغان بالتركي.

وقال أيضا إن تركيا ستواصل الجهود لوقف القتال الدائر في غزة، وإن المأساة في غزة والاشتباك بها الذي يحمل خطر الانتشار إلى المنطقة يجب إيقافهما.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية موسعة على غزة منذ هجوم مباغت لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أوقع 1200 قتيل، فيما قُتل أكثر من 28 ألف من جراء حرب تل أبيب على غزة.

وانتشرت تداعيات الحرب إلى مناطق توترات أخرى في منطقة الشرق الأوسط، مع تبادل للصواريخ على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، واستهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفن في البحر الأحمر، مما دفع أمريكا وبريطانيا لشن ضربات جوية على أهداف للحوثيين.

ومؤخرا زادت المخاوف الدولية بشأن تفاقم المأساة الإنسانية من جراء الحرب، في ظل تصريحات إسرائيلية بشأن وضع خطة لإجلاء سكان مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة -المتاخمة لمصر- والتي تأوي نحو 1.4 مليون فلسطيني.

وبالفعل شنت إسرائيل ضربات جوية الأسبوع الجاري على مدينة رفح وأوقعت قتلى.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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