أعربت شركة زارا العالمية للأزياء والإكسسوارات الشخصية والمنزلية يوم الثلاثاء عن أسفها لـ "سوء فهم" تسببت فيه حملة دعائية شبهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد الدمار والموت في غزة.

والأحد، دعا مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتجات محلات زارا تضامنا مع قطاع غزة والفلسطينيين بعد نشر صور تظهر عارضات أزياء يحملون جثث ووسط أشلاء. ويعتبر بيان زارا أول رد مكتوب من الشركة عن الصور. وجاء بعد انتشار واسع لدعوات مقاطعة زارا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما إنستغرام وإكس (تويتر سابقا).

وقالت زارا في بيان على حسابها على إنستغرام إنها قررت إزالة الصور التي أثارت استياء بعض العملاء.

وأضافت "تأسف زارا لسوء الفهم هذا، ونؤكد من جديد احترامنا العميق للجميع".

وأعرب عدد كبير من مستخدمي إنستغرام عن غضبهم من الصور التي نشرتها زارا والتي قالت في بيانها يوم الثلاثاء إن الحملة تم تصويرها في سبتمبر وكان الهدف الوحيد منها إظهار ملابس في إطار فني. وأضافت أن ما رآه بعض العملاء في الصور كان بعيدا عن ما قصدته الشركة.

ويأتي ذلك بينما تستمر الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ 67 للحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مع قصف مكثف على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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