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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجمعة، أنها أسقطت طائرة مسيرة وصاروخ باليستي في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون.

وقالت سنتكوم، التي تتواجد في منطقة الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا، على حسابها في إكس (تويتر سابقا) إن السفن الـ 18 الموجودة في المنطقة لم تصب بأي أضرار فيما لم يتم التبليغ عن وقوع أي إصابات.

وتصاعدت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية -المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل- ضد سفن شحن في البحر الأحمر، وتطلق بين الحين والآخر من جنوب البحر الأحمر حيث يقع اليمن، صواريخ نحو إسرائيل التي تواصل حربها - المدعومة من أمريكا - على قطاع غزة لليوم 84.

وأشارت سنتكوم إلى أن محاولة الهجوم هي رقم 22 التي ينفذها الحوثيون ضد سفن الشحن الدولي منذ 19 أكتوبر.

وتسببت هجمات الحوثيين على سفن تجارية خلال الأسبوعين الماضيين، في توترات في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، ما دفع شركات الشحن الكبرى لتعليق أعمالها فيه وتحويل مسار السفن، كما أعلنت واشنطن عن تحالف دولي للعمل على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

هذا فيما قامت إيران صباح الجمعة بإعدام أربعة أشخاص وصفتهم بالـ "مخربين" بحسب وكالة الأنباء الإيرانية ميزان، بسبب صلتهم بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وارتكابهم أعمال ضد أمن البلاد.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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