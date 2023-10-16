سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
ابحث
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
اشترك في موجز زاوية
الرحلة إلى COP-28
تغطيات زاوية
إنفوجرافك
الصراع على السلطة في السودان
أزمة لبنان
ليبيا: بين حكومتين وبرلمان
الحرب في أوكرانيا
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
ابحث
الصفحة الرئيسية
>
تغطيات زاوية
>
تطورات الأحداث بين فلسطي...
تطورات الأحداث بين فلسطين وإسرائيل
فلسطين
مُحدث- الغارات الإسرائيلية على غزة مستمرة ومعبر رفح الحدودي لا يزال مغلق
فلسطين
مُحدث- اليوم التاسع للصراع: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتعيين مبعوث أمريكي للشؤون الإنسانية
فلسطين
مُحدث: بلينكن في الإمارات، ومصر تربط إجلاء الأجانب بنفاذ مساعدات إلى غزة
فلسطين
زاوية بودكاست: طوفان عسكري .. وتباطؤ اقتصادي
فلسطين
مُحدث: السعودية ترفض دعوات التهجير القسري لسكان مدينة غزة ومقتل صحفي وإصابة آخرين بعد قصف إسرائيلي لجنوب لبنان
إسرائيل
مُحدث - بلينكن يعلن من إسرائيل عن لقاء مرتقب مع قادة عرب
إسرائيل
مُحدث- اليوم الخامس للتصعيد: غارات إسرائيلية مستمرة على غزة
إسرائيل
مُحدث - آخر التطورات: القصف الإسرائيلي مستمر على غزة وارتفاع أعداد القتلى
فلسطين
مُحدث - فلسطين وإسرائيل: المعارك مستمرة وتصاعد التوترات بين حزب الله وتل أبيب
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة
الأكثر شعبية
1.
مُحدث- اليوم التاسع للصراع: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتعيين مبعوث أمريكي للشؤون الإنسانية
2.
بنك مصر يوقع اتفاق قرض مع مؤسسة التمويل الدولية لزيادة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
3.
مصر: مجلس النواب يوافق نهائيا على زيادة علاوة غلاء المعيشة
4.
مُحدث: بلينكن في الإمارات، ومصر تربط إجلاء الأجانب بنفاذ مساعدات إلى غزة
5.
مصر تكشف لأول مرة عن آثار تعود للدولة الحديثة عُثر عليها بالمنيا
الأحدث في الأخبار
1
صادرات النفط الخام السعودي تتراجع في أغسطس
2
تباطؤ معدل التضخم السنوي في قطر خلال سبتمبر
3
مُحدث- الغارات الإسرائيلية على غزة مستمرة ومعبر رفح الحدودي لا يزال مغلق
4
بنك مصر يوقع اتفاق قرض مع مؤسسة التمويل الدولية لزيادة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
5
إيديتا للصناعات الغذائية المصرية تعتزم إطلاق منتجات جديدة خلال شهور- رئيس الشركة