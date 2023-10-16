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تطورات الأحداث بين فلسطين وإسرائيل

فلسطين

مُحدث- الغارات الإسرائيلية على غزة مستمرة ومعبر رفح الحدودي لا يزال مغلق

مُحدث- الغارات الإسرائيلية على غزة مستمرة ومعبر رفح الحدودي لا يزال مغلق
مُحدث- الغارات الإسرائيلية على غزة مستمرة ومعبر رفح الحدودي لا يزال مغلق
فلسطين

مُحدث- اليوم التاسع للصراع: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتعيين مبعوث أمريكي للشؤون الإنسانية

مُحدث- اليوم التاسع للصراع: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتعيين مبعوث أمريكي للشؤون الإنسانية
مُحدث- اليوم التاسع للصراع: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتعيين مبعوث أمريكي للشؤون الإنسانية
فلسطين

مُحدث: بلينكن في الإمارات، ومصر تربط إجلاء الأجانب بنفاذ مساعدات إلى غزة

مُحدث: بلينكن في الإمارات، ومصر تربط إجلاء الأجانب بنفاذ مساعدات إلى غزة
مُحدث: بلينكن في الإمارات، ومصر تربط إجلاء الأجانب بنفاذ مساعدات إلى غزة
فلسطين

زاوية بودكاست: طوفان عسكري .. وتباطؤ اقتصادي

زاوية بودكاست: طوفان عسكري .. وتباطؤ اقتصادي
زاوية بودكاست: طوفان عسكري .. وتباطؤ اقتصادي
فلسطين

مُحدث: السعودية ترفض دعوات التهجير القسري لسكان مدينة غزة ومقتل صحفي وإصابة آخرين بعد قصف إسرائيلي لجنوب لبنان

مُحدث: السعودية ترفض دعوات التهجير القسري لسكان مدينة غزة ومقتل صحفي وإصابة آخرين بعد قصف إسرائيلي لجنوب لبنان
مُحدث: السعودية ترفض دعوات التهجير القسري لسكان مدينة غزة ومقتل صحفي وإصابة آخرين بعد قصف إسرائيلي لجنوب لبنان
إسرائيل

مُحدث - بلينكن يعلن من إسرائيل عن لقاء مرتقب مع قادة عرب

مُحدث - بلينكن يعلن من إسرائيل عن لقاء مرتقب مع قادة عرب
مُحدث - بلينكن يعلن من إسرائيل عن لقاء مرتقب مع قادة عرب
إسرائيل

مُحدث- اليوم الخامس للتصعيد: غارات إسرائيلية مستمرة على غزة

مُحدث- اليوم الخامس للتصعيد: غارات إسرائيلية مستمرة على غزة
مُحدث- اليوم الخامس للتصعيد: غارات إسرائيلية مستمرة على غزة
إسرائيل

مُحدث - آخر التطورات: القصف الإسرائيلي مستمر على غزة وارتفاع أعداد القتلى

مُحدث - آخر التطورات: القصف الإسرائيلي مستمر على غزة وارتفاع أعداد القتلى
مُحدث - آخر التطورات: القصف الإسرائيلي مستمر على غزة وارتفاع أعداد القتلى
فلسطين

مُحدث - فلسطين وإسرائيل: المعارك مستمرة وتصاعد التوترات بين حزب الله وتل أبيب

مُحدث - فلسطين وإسرائيل: المعارك مستمرة وتصاعد التوترات بين حزب الله وتل أبيب
مُحدث - فلسطين وإسرائيل: المعارك مستمرة وتصاعد التوترات بين حزب الله وتل أبيب
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