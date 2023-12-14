قرر بنك انجلترا المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي الخميس.

وكان الفيدرالي الأمريكي، أبقى يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق التوقعات وتبعه بعض البنوك الخليجية.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتسارع.

ووفقا لبيان بنك انجلترا المركزي، فإن 6 أعضاء في السياسة النقدية وافقوا على تثبيت الفائدة بأغلبية، فيما فضل 3 أعضاء، زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25%.

وفسر المركزي قراراه، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كان أقوى قليلا مما كان متوقعا في تقرير الشهر الماضي، فيما انخفض تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو والولايات المتحدة بسرعة أكبر مما كان متوقعا.

"ولا تزال هناك مخاطر تصاعدية على التضخم نظرا للأحداث في الشرق الأوسط، على الرغم من انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط والغاز،" حسب البيان.

وتوقع البنك أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ثابت على نطاق واسع في الربع الرابع وخلال الأرباع القادمة.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 4.6% في شهر أكتوبر من 6.7% في سبتمبر، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية في نوفمبر الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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