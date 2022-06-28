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السودان بعد الانقلاب

السودان

السودان تعتزم تقديم شكوى في مجلس الأمن بعد اتهام إثيوبيا بقتل سودانيين

السودان تعتزم تقديم شكوى في مجلس الأمن بعد اتهام إثيوبيا بقتل سودانيين
السودان تعتزم تقديم شكوى في مجلس الأمن بعد اتهام إثيوبيا بقتل سودانيين
السودان

السودان يستحدث ورقة نقدية فئة ألف جنيه

السودان يستحدث ورقة نقدية فئة ألف جنيه
السودان يستحدث ورقة نقدية فئة ألف جنيه
السودان

رفع حالة الطوارئ في السودان بعد 7 أشهر من إعلانها

رفع حالة الطوارئ في السودان بعد 7 أشهر من إعلانها
رفع حالة الطوارئ في السودان بعد 7 أشهر من إعلانها
السودان

السودان: السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها

السودان: السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها
السودان: السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها
السودان

التضخم يستمر في التسارع في السودان

التضخم يستمر في التسارع في السودان
التضخم يستمر في التسارع في السودان
السودان

"سوداتيل" للاتصالات السودانية تتحول للربحية في 2021

\"سوداتيل\" للاتصالات السودانية تتحول للربحية في 2021
\"سوداتيل\" للاتصالات السودانية تتحول للربحية في 2021
السودان

السودان: تداعيات انقلاب أكتوبر مستمرة ولا حل في الأفق

السودان: تداعيات انقلاب أكتوبر مستمرة ولا حل في الأفق
السودان: تداعيات انقلاب أكتوبر مستمرة ولا حل في الأفق
السودان

الغموض يخيم على مستقبل السودان عقب إتفاق حمدوك والبرهان

الغموض يخيم على مستقبل السودان عقب إتفاق حمدوك والبرهان
الغموض يخيم على مستقبل السودان عقب إتفاق حمدوك والبرهان
السودان

زاوية بودكاست : إنقلاب في السودان وريش في الجونة

زاوية بودكاست : إنقلاب في السودان وريش في الجونة
زاوية بودكاست : إنقلاب في السودان وريش في الجونة
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