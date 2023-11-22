توفر رؤى حول الانبعاثات الكربونية

دبي – أعلن "المشرق"، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونه مع Visa وecolytiq لإطلاق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الصديقة للبيئة، وهي الأولى من نوعها في كل من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً.

وسيحظى عملاء "المشرق"، بإمكانية الوصول من خلال المنصة إلى مجموعة من المزايا ذات القيمة المضافة التي تساعدهم على التحكم ببصمتهم البيئية الشخصية. وتقوم منصة الخدمات المصرفية الجديدة بإرفاق القيمة المحتسبة للانبعاثات الكربونية ضمن بيانات المعاملات المالية، مما يمنح العملاء المزيد من الشفافية بشأن إنفاقهم. وبفضل التحليلات المتقدمة للبصمة الكربونية، تقوم المنصة بعد ذلك بتوفير الرؤى المناخية المخصصة للعملاء لنشر وتشجيع الجهود المناخية. وقد تم تصميم هذه المنتجات لتعزيز السلوكيات الإيجابية المتعلقة بالمناخ مع تحقيق تأثير ملموس لعملاء "المشرق".

وتجمع "حزمة المزايا البيئية"، التي أطلقتها شركتا Visa و ecolytiq في دولة الإمارات في وقت سابق من العام الجاري، بين قدرات الدفع الفريدة التي تقدمها Visa والخبرات التي تتمتع بها ecolytiq بمجال الاستدامة لمساعدة المؤسسات المالية على تلبية الطلب المتزايد من جانب عملاء البنوك. ويعتبر "المشرق" أول بنك يوفر هذا الحل البيئي في المنطقة.

ويجسد هذا التعاون خطوة أخرى تؤكد التزام "المشرق" الطموح بحماية المناخ، وهو التزام يهدف لتزويد العملاء بمنتجات تركز على المناخ، ومساعدتهم على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم والمساهمة في حماية البيئة. ويأتي هذا في فترة بالغة الأهمية بالنسبة لرحلة الاستدامة في المنطقة، حيث تستضيف دبي مؤتمر الأطراف COP28، والذي يعتبر "المشرق" الراعي الرسمي له. ويأتي ذلك في أعقاب صيف قاس جداً في جميع أنحاء العالم، حيث كان شهر يوليو 2023 هو الأكثر حرارة على الإطلاق.

وقال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في "المشرق": "نعتقد أننا كبنك قادرون على تحقيق الفرق الأكبر نظراً لقدرتنا على توجيه تدفقات رأس المال وتزويد عملائنا بحلول تتجاوز نطاق التمويل. ولتحقيق هذه الغاية، ندرك الدور الذي يجب أن نلعبه في تسهيل الانتقال إلى مجتمع منخفض الكربون، ونحن ملتزمون بفتح آفاق جديدة أمام عملائنا من أجل الوصول إلى الحلول التي تدعم رحلاتهم الانتقالية".

وأضاف موريلو: "يعد توفير مزايا تزيد من وضوح المعلومات المتعلقة بالانبعاثات الكربونية لعملائنا خطوة مهمة تعزز من الوعي المناخي وتتوافق مع طموحاتنا لتسريع تحقيق الأثر البيئي الإيجابي، مما يؤكد التزام ’المشرق‘ الراسخ بقيادة دفة الاستدامة وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة بمجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمثل هذا التعاون مسعى آخر يندرج ضمن مبادرة (Climb2Change) من ’المشرق‘، ويعكس التزام البنك بالاستدامة من خلال مجموعة متنوعة من مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويعزز نهجه الاستباقي لترك بصمة إيجابية على البيئة والمجتمع".

من جانبه قال ديفيد ليز، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة ecolytiq: "يعتبر التثقيف والوعي العامل الأبرز لتحقيق التحول المستدام. ويعد تمكين العملاء من خلال المعارف والخبرات المتعلقة بالاستدامة حلاً جوهرياً لمعالجة أزمة المناخ. وإذ يدرك بنك ’المشرق‘ هذا الأمر تماماً، نتطلع قدماً لمساعدته على تحقيق الريادة في مجال الخدمات المصرفية المستدامة في هذه السوق الجديدة. ومن المؤكد أن هذا سينذر العملاء بضرورة التحرك سريعاً لإنقاذ الوضع".

واختتمت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات VISA في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "نعتقد أنه بمقدورنا إحداث تحول كبير في توجيه السلوك نحو خيارات أكثر استدامة من خلال تزويد المستهلكين برؤى حول الأثر البيئي لمشترياتهم. كما تدعم هذه المنصة الجديدة بشكل مباشر الأجندة الخضراء لحكومة الإمارات العربية المتحدة، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة العامة للدولة. ويؤكد إطلاق المنصة الجديدة، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف (COP28) المقبل، على الحاجة الملحة لمكافحة تغير المناخ، لذا نحن فخورون بالتعاون مع بنك ’المشرق‘ وecolytiq لدعم هذه المبادرة المهمة".

#بياناتشركات

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نبذة عن المشرق

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، وما زالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بحيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. وباعتباره أحد أوائل البنوك الخاصة في المنطقة، تميزّ المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصّصة للعملاء الجُدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساندة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم عبر؛ "تحدَّ اليوم"، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتهم، ومشاركتهم في مواجهة التحدّيات وتحقيق أهدافهم المالية، وإطلاق العنان لتطلّعاتهم نحو التميّز والنجاح.

ورغم الحضور القويّ للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، إلا أنّ المقرّ الرئيسي للمشرق وعملياته العالمية ما يزال في الشرق الأوسط، ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياتهم، فضلًا عن إتاحة الفرص أمامهم في أي زمان ومكان.

معنا، "تحدَّ اليوم"، وسنواصل دعمك ومساندتك في كلّ خطوة تخطوها. يُرجى زيارة www.Mashreq.com/rise

حول ecolytiq:

تقود منصة المشاركة المناخية من ecolytiq البنوك ومزودي الخدمات المالية في توجيه طلب المستهلكين لتحقيق الاستدامة نحو تطوير ونمو الأعمال الجديدة. وتعمل مجموعة منتجات ecolytiq على إثراء الخدمات المصرفية التقليدية من خلال البصمة المدمجة القائمة على المعاملات، والرؤى المناخية المخصصة، والوصول إلى أرصدة الكربون. وفي ضوء شراكتها مع أهم المؤسسات المالية على مستوى العالم، بما في ذلك Visa وTSYS وWorldline وTink وRabobank وVancity؛ تقدم ecolytiq خدماتها في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من بيانات الدفع للحصول على تجربة مصرفية أفضل وأكثر استدامة.

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جهة الاتصال الإعلامي لدى ecolytiq: ماكس هونزيك | شركة ecolytiq المحدودة | media@ecolytiq.com

هاتف: +49 30 2201232-80

نبذة عن شركة "Visa":

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, Visa MENA Blog ، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaMiddleEast.