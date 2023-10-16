توقيع اتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "نيتا أوتو" الصينية لتأسيس مصنع تجميع للسيارات الكهربائية في أبوظبي

خطوة مهمة نحو تأهيل مجمع (SAVI) في أبوظبي للعمل الفوري مع خطة لإطلاق مصنع للسيارات الكهربائية في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع اتفاقية مع شركة "نيتا أوتو" (Neta Auto)، المالكة لعلامة سيارات "هوزون أوتو" الكهربائية، تقوم بموجبه الشركة الشهيرة في صناعة السيارات الكهربائية بافتتاح مركز للبحث العلمي والتطوير ومصنعاً لتجميع السيارات في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).

ويوفر المجمع الجديد الذي يتخذ من مدينة مصدر مركزًا له، مرافق وخدمات متطورة ضمن بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، من أجل تشجيع مجالات التصميم والاختبار ونماذج الابتكارات الأولية وتصنيع مركبات النقل الذكية وذاتية القيادة بأنواعها.

وسيكون المقر الجديد لشركة "نيتا" المركز الرئيسي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثالث مراكزها المتخصصة بالبحوث والتطوير إلى جانب مركزيها في شنغهاي وهونغ كونغ. وسيوفر المقر الجديد خدمات الدعم للعملاء في المنطقة، بما في ذلك خدمات البيع والتسويق والاستيراد والتصدير، وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.

وستتمكن الشركة من اختبار تقنياتها الجديدة ضمن منطقة الاختبار البري في جزيرة ياس، والتي توفر مركزًا لاختبار حلول النقل على الطرقات للعدد المتزايد من شركات التكنولوجيا الناشئة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تم إطلاق مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ليكون مؤهلاً لمباشرة عملياته بشكل فوري، وعلى نطاق واسع، ويسعدنا أن نرحّب بشركة ’نيتا أوتو‘ في أبوظبي، ونتطلع لما ستقدمه من مساهمات تدعم نشر تطبيقات السيارات الذكية وذاتية القيادة بشكل مباشر، لتقدم نموذجًا يحتذى به للشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات".

وتعمل أبوظبي على تطوير مجمع متكامل من شأنه إحداث نقلة نوعية في مجال السيارات الذكية وذاتية القيادة بما في ذلك التطبيقات البرية والبحرية والجوية. ويوحد المجمّع الجديد جهود كافة المؤسسات والشركات الوطنية لتطوير سلسلة القيمة للمركبات الذكية وذاتية القيادة، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية، وتوفير التمويل والفرص الاستثمارية، وتحفيز الإبداع والابتكار، إلى جانب توفير منصة موحدة للخدمات التنظيمية وتسريع اعتماد التطبيقات المستقبلية. وستشمل هذه الجهود تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات وتطوير الورش وتوفير مرافق لوجستية للشركات والمؤسسات في المجمع من خلال شبكة أبوظبي اللوجستية العالمية. وستتولى الجهات التنظيمية المحلية الإشراف على جميع عمليات المجمّع لتوفير بيئة تنظيمية متطورة لدعم ابتكارات مجمّع صناعات المركبات الذكية وذاتية القيادة عبر مختلف التطبيقات البرية والجوية والبحرية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/