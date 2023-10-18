شركة Pony.ai العالمية الرائدة في أنظمة النقل ذاتية القيادة تنضم إلى ( SAVI ) في مدينة مصدر في أبوظبي

الشركة تلتزم بتطوير أحدث أنظمة القيادة الذاتية وأكثرها أماناً على مستوى العالم

تعاون بين Pony.ai ومكتب أبوظبي للاستثمار لدعم أهداف أبوظبي في تسريع جهود تطوير المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية

توقيع اتفاقية التعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة Pony.ai على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Pony.ai العالمية الرائدة في أنظمة النقل ذاتية القيادة، وذلك على هامش مشاركة المكتب في فعاليات معرض جيتكس جلوبال. وستكون Pony.ai بموجب هذه الاتفاقية الشركة الأحدث التي تنضم إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي يتخذ من مدينة مصدر في أبوظبي مقراً له.

وتلعب شركة Pony.ai، التي تأسست في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، دوراً رئيسياً في توسيع نطاق اعتماد أنظمة التنقل ذاتية القيادة على مستوى العالم. وقد نجحت الشركة في ترسيخ علامتها التجارية في مجال تطوير ونشر حلول القيادة الذاتية الآمنة. وتتطلع Pony.ai إلى الاستفادة من تواجدها في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) واستغلال القدرات المتقدمة التي يتميز بها المجمع لاختبار أحدث ابتكاراتها في منطقة الاختبار البري في جزيرة ياس، التي توفر مركزاً لاختبار حلول النقل على الطرقات لعدد متزايد من شركات التكنولوجيا الناشئة.

وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "نتطلع للترحيب بشركة Pony.ai في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، وذلك في إطار سعينا المتواصل لاستقطاب الشركات المبتكرة في مجال المركبات ذاتية القيادة من جميع أنحاء العالم وتمكينها من تأسيس أعمالها في أبوظبي. وتعد Pony.ai من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال ونتوقع أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق طموحات إمارة أبوظبي في تعزيز تبني تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة على مستوى الدولة."

وقد نجحت مركبات شركة Pony.ai قي تسجيل أكثر من 25 مليون كيلومتر (أكثر من 15 مليون ميل) من القيادة الذاتية على مستوى العالم حتى شهر أكتوبر 2023، في مواقع مختلفة حول العالم. كما وقد صنفت CNBC شركة Pony.ai في المرتبة العاشرة ضمن قائمة CNBC Disruptor لأكثر الشركات التقنية ابتكاراً في العالم للعام 2022. وتم تصنيف الشركة في المركز ال12 من قبلXPRIZE و Bessemer Venture Partners ضمن قائمتها التي تسلط الضوء على أقوى 100 شركة ضمن شركات التكنولوجيا العميقة.

ومن جانبه، قال ليو وانغ، العضو المؤسس والمدير المالي لشركة Pony.ai: "يُسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لاستكشاف الفرص المتاحة لتوفير تكنولوجيا القيادة الذاتية المتقدمة التي تطورها شركة Pony.ai في أبوظبي، والمساهمة في تطوير قطاع التنقل المحلي والارتقاء بآفاق مستقبل النقل. وباعتبارنا من الشركات العالمية الرائدة في مجال القيادة الذاتية، فقد اسعدنا إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة مؤخراً في مدينة مصدر في أبوظبي، ونتطلع إلى مسيرة تعاون مثمرة وطويلة مع شركائنا في مكتب أبوظبي للاستثمار."

وتستهدف أبوظبي تصميم مجمع متعدد ومتكامل لتسريع وتيرة تطوير ونشر تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة الجوية والبرية والبحرية. ويهدف مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة لمضافرة جهود جميع الأطراف المعنية لتطوير سلسلة القيمة المضافة واستقطاب الشركات المبتكرة من مختلف أنحاء العالم، وتسهيل حصولها على التمويل والاستثمارات، وتمكينها من تبني نهج الإبداع والابتكار، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتسريع وتيرة تبني خدمات التنقل المستقبلية.

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نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/