المنامة، مملكة البحرين- أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، عن إنجاز مرحلي هام في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، تمثل في وصول التوربين الغازي من طراز M701JAC من شركة ميتسوبيشي باور المتخصصة في حلول الطاقة والتابعة لمجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة" بتاريخ 16 أكتوبر 2023.

ويعد هذا التوربين الأول من نوعه في العالم الذي تم تصنيعه خصيصًا للاستخدام في مصاهر الألمنيوم الأولي والذي يتم تركيبه في مملكة البحرين. ويتميز التوربين الغازي JAC، وهو الطراز الذي يعمل بتقنية التبريد بالهواء من فئة J للتوربينات الغازية والبخارية، بقدرة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات من الطاقة باستخدام تقنية الدورة المركبة وبقدرة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالتوربينات والغلايات التقليدية التي تعمل بالفحم حول العالم.

وبهذه المناسبة، أقامت الشركة فعالية خاصة في موقع المشروع بتاريخ 24 أكتوبر 2023، حضرها كل من السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة البا، والسيد أمين سلطان الرئيس التنفيذي للطاقة، وغيرهما من كبار المسؤولين في البا، بالإضافة إلى السيد تاكاشي توزاوا مدير عام أول لقطاع أعمال التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة في أنظمة الطاقة في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، والسيد خافيير كافادا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد خالد سالم رئيس شركة ميتسوبيشي باور لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد كونغ لينغفينغ، نائب رئيس شركة سيبكوIII، إلى جانب المسؤولين من ESBI، الشركة المسؤولة عن استشارات الهندسة والإنشاء والإدارة بالمشروع.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا السيد علي البقالي قائلاً: "نحن سعداء بأن نشهد وصول التوربين الغازي إلى موقع مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة في البا، والذي يعد خطوة للأمام نحو تعزيز كفاءتنا التشغيلية وتسريع وتيرة التحول نحو الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك تماشيًا مع أهداف المملكة بالوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول 2060. وسوف يمكّننا التوربين الغازي من فئة J – الأحدث من نوعه – من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وإيجاد مصادر نظيفة للطاقة. كما سيساهم هذا التوربين الغازي عند تشغيله في دعم رؤيتنا المستقبلية نحو إنتاج مسؤول ومستدام للألمنيوم".

وأضاف البقالي: "أود بهذه المناسبة أن أشكر شركاءنا في شركتي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وسيبكوIII لدعمهم المستمر في إحراز التقدم في هذا المشروع بأمان وفي الوقت المحدد. كما أتقدم بالشكر لفريق العمل بالمشروع بمناسبة تحقيق ما يقارب 1.5 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت حتى تاريخه".

وتعليقًا على وصول توربين ميتسوبيشي الغازي من طراز JAC إلى البا، قال السيد تاكاشي توزاوا، مدير عام أول لقطاع أعمال التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة في أنظمة الطاقة في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة: "إنّ الإنجاز الذي تحقّق اليوم بوصول توربين ميتسوبيشي باور الغازي من طراز JAC في موعده المحدّد إلى مجمّع الطاقة الرابع الجديد في محطة الطاقة 5 العاملة بالدورة المركبة التابعة لشركة البا، يمثل علامة فارقة في شراكتنا المتنامية معها. ويؤكد هذا المشروع على التزام ميتسوبيشي باور المستمر بتوفير تقنياتنا وخدماتنا المتقدمة والمتطورة في مجال توربينات الغاز المجهزة للعمل بوقود الهيدروجين، والتي تدعم شركة البا وكافة شركائنا في مملكة البحرين لتحقيق أهدافهم في مجال قطاع الطاقة وإزالة الكربون، تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة."

في حين صرح السيد كونغ لينغفينغ، نائب رئيس شركة سيبكوIII، قائلاً: "نؤكد التزمنا بدعم أهداف توليد الطاقة في البحرين وتلبية احتياجات وتوقعات شركة البا من خلال تركيب التوربين والمولد الغازي في الوقت المحدد. وتهدف شركة سيبكوIII لتقديم كل ما توصلت له الخبرات التقنية الصينية من أجل تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة البا وتسليم المشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة".

هذا ويشمل مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة للتوسعة إضافة مجمع طاقة يعمل من خلال التوربين الغازي ذي الدورة المركبة من طراز M701JAC وبطاقة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات، حيث سيتم ربطه بالمحطة الفرعية الحالية في الشركة ذات جهد 220 كيلوفولت. وعند تشغيل المشروع خلال الربع الرابع من العام 2024، سوف يساهم مجمع الطاقة الرابع في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وكذلك خفض معدل تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم يتم إنتاجه.

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نبذة عن "ميتسوبيشي باور"

"ميتسوبيشي باور" هي علامة تجارية لحلول الطاقة مملوكة لشركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، وتتميز بحضورها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وتقوم "ميتسوبيشي باور" بتصميم وتصنيع وصيانة المعدات والأنظمة التي تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية، وتضمن وصول طاقة موثوقة في أنحاء العالم. وتقدم الشركة من بين حلولها مجموعة واسعة من التوربينات الغازية، بما في ذلك التوربينات التي تعمل بوقود الهيدروجين وخلايا وقود الأكسيد الصلب (SOFCs) وأنظمة مراقبة جودة الهواء (AQCS). كما تلتزم "ميتسوبيشي باور" بتقديم خدمة مثالية من خلال تعاونها مع العملاء في تشكيل مستقبل الطاقة، كما تقود تطوير محطات الطاقة الرقمية عبر مجموعتها من حلول TOMONI ™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

تُعد البا من أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وذلك من خلال إنتاجها الذي يتجاوز 1.6 مليون طن متري سنويًا (2022)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر البا واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين، حيث تقوم الشركة بتصنيع منتجات الألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وآيزو 22301:2012 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى حصولها على شهادة معيار الأداء من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة إيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات الوطنية، تحرص البا على توظيف الكفاءات البحرينية (نسبة البحرنة 85% في عام 2022)، بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية بالشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التطويرية على صعيد البيئة، الاستدامة، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولويتها القصوى. وتمكنت الشركة من تحطيم جميع الأرقام القياسية السابقة في السلامة حيث تجاوزت 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن ست جوائز رئيسية من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البا لمبادراتها في الإنتاج المسؤول للألمنيوم من خلال حصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تلخص خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة تواصل الشركة مع جميع أصحاب المصلحة بما فيها المجتمع البحريني، والأثر البيئي والاجتماعي، وكذلك الضوابط الموضوعة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية إلى جانب آلية التظلم الخارجي في البا المقدمة من خلال "دليل سلوك العمل"، وتتيح هذه الخطة لأي من أصحاب المصلحة أو أي فرد من الجمهور العام التعبير عن مخاوفهم إزاء أي موضوع متعلق بالشركة.

آلية التظلم الخارجي

يُعد خط النزاهة في البا خطًا ساخنًا مستقلاً وسريًا لجميع الأطراف المعنية من الموظفين والمقاولين والشركاء التجاريين والجمهور العام للإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا أو تلك المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية.

خط النزاهة متاح بعدة لغات وبشكل مجاني إما عبر الهاتف أو الشبكة الداخلية للشركة، وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.albasmelter.com على مدار الساعة طوال الأسبوع.