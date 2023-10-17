سيتم تنظيم هاكاثون "هاك فور إيرث في COP28 بالاشتراك مع إريكسون " في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023 عبر الإنترنت.

التقديم للمشاركة في الهاكاثون متاح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً.

ستدخل الفرق الفائزة في برنامج التسريع "البناء من أجل الأرض" من مؤسسة هاك فور إيرث لمدة 6 أشهر.

أبرمت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، اتفاقية شراكة مع مؤسسة هاك فور إيرث لإطلاق هاكاثون "هاك فور إيرث في COP28 بالاشتراك مع إريكسون "، في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023، عبر الإنترنت.

ويهدف هذا الهاكاثون إلى تحديد وتطوير حلول استدامة مبتكرة باستخدام التكنولوجيا والإبداع وقدرات الاتصال، لخلق حلول مستقبلية لتحديات الاستدامة الراهنة.

وتماشياً مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي سيعقد في دبي، بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، سيكون على المشاركين في الهاكاثون التركيز على إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق في فئات التحدي الثمانية لهذا العام، وهي: الطاقة، والنقل، الغذاء، والشراكة، والتعليم، والمدن المستدامة، والمياه، والبيئة.

وفي معرض تعليقها على هذه الشراكة، قالت آن مولين، المؤسس والأمين العام لمؤسسة هاك فور إيرث: "نحن سعداء جداً بأن نتعاون مع إريكسون في هاكاثون هاك فور إيرث في COP28، لا سيما وأن إريكسون تشاطرنا الرؤية تجاه الابتكار المستدام من أجل مستقبلنا، إذ لديها أجندة جريئة وطموحة جداً في هذا المضمار. وأنا واثقة بأننا سنقدم هاكاثوناً مؤثراً في مؤتمر COP28 من خلال هذه الشراكة المميزة".

بدورها، قالت فداء كبّي، نائب الرئيس ورئيس التسويق والاتصالات والاستدامة والمسؤولية المؤسسية في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا جداً أن نتعاون مع مؤسسة هاك فور إيرث لتحديد حلول استدامة مبتكرة تستند إلى التكنولوجيا والإبداع وقدرات الاتصال. ونود أن نؤكد من خلال هذا التعاون على التزام إريكسون الثابت والمستمر بالاستفادة من تقنياتنا للمساهمة في تطوير حلول تقود إلى تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع وبشكل مسؤول. ونحن نتطلع قدماً إلى رؤية الحلول الإبداعية التي سيقدمها المشاركون في هاكاثون هاك فور إيرث في COP28 الذي يتم تنظيمه بالاشتراك مع إريكسون".

جدير بالذكر أن التقديم للتسجيل في "هاكاثون هاك فور إيرث في COP28 بالاشتراك مع إريكسون" متاح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً عبر الرابط: هاكاثون هاك فور إيرث في COP28 بالاشتراك مع إريكسون.

وسيتم اختيار ثمانية فرق فائزة، حيث سيفوز فريق واحد في كل فئة من فئات الهاكاثون. وستدخل الفرق الفائزة في برنامج التسريع المخصص "البناء من أجل الأرض" من مؤسسة هاك فور إيرث لمدة 6 أشهر.

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نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com