أعلنت شركة "فوغرو" (Fugro) عن انضمامها إلى "اتحاد الشركات التي تعنى بعلم المحيطات"، بصفتها شريكاً لـ "جناح المحيطات" ضمن مؤتمر الأطراف COP28 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي سيقام في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. وسيستقطب هذا الحدث الرائد مندوبين ووفود من جميع أنحاء العالم، من ضمنهم رؤساء دول وقادة في مجالات عدة، منها الأبحاث وصناعة السياسات وقطاع الأعمال، بهدف الوصول إلى إجماع عالمي ودعم تقدّم الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ.

ويقع جناح المحيطات، والذي يستضيفه مؤتمر الأطراف للسنة الثانية، في "المنطقة الزرقاء" المخصصة للمفاوضات الرسمية والحلقات النقاشية والمحادثات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث يشترك في تنظيمه كل من "معهد وودز هول لعلوم المحيطات" و"معهد سكريبس لعلوم المحيطات" في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية. ويوفّر هذا الجناح منصةً تجمع الوفود المشاركة في المؤتمر لتبادل الأفكار والرؤى حول تسخير علوم المحيطات والحلول المتعلقة بها لمعالجة أزمة المناخ، كما يسلط الضوء على الدور الجوهري الذي تؤديه المحيطات في تنظيم المناخ.

وتحظى مشاركة "فوغرو" هذا العام في المؤتمر، ولاسيما في جناح المحيطات، بأهمية خاص تميّزها عن حضورها في الجناح نفسه في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف، وذلك لكونها من المؤسسات الشريكة في هذا الحدث العالمي. ويأتي التزام الشركة الراسخ على هذا الصعيد تماشياً مع دعمها الكبير لمبادرات علوم المحيطات العالمية، ومنها مبادرة عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) والتي أطلق عليها اسم (عقد المحيطات) ومشروع The Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 أو (قاع البحار 2030)، وباعتبار الشركة عضواً في العديد من برامج استدامة الشركات، مثل تحالف الأمم المتحدة العالمي لإدارة المحيطات.

أبرز الفعاليات في جناح المحيطات

ويضم جناح المحيطات عدداً من الفعاليات والأنشطة، حيث ستنظِّم "فوغرو" وتشارك في مجموعة من الجلسات التي تهدف إلى تطوير علوم المحيطات وإدارتها، بما يضمن عالماً ومحيطات صحيّة وسليمة. وسيتولى مارك هاين، الرئيس التنفيذي لشركة "فوغرو" قيادة ودعم هذه الجهود، عبر تقديم توجيهات القطاع الخاص حول المواضيع المتعلقة بالمحيطات والمناخ، المدعومة بعضوية الشركة في تحالف عقد المحيطات وشراكتها مع لجنة اليونسكو الدوليّة الحكوميّة لعلوم المحيطات، وذلك بهدف إرساء معايير جديدة لكيفية إدارة بيانات علوم المحيطات، والوصول إليها ومشاركتها.

وتشمل فعاليات "فوغرو" ثلاث جلسات رئيسية، وهي:

في 3 ديسمبر: العلوم والشراكات للعمل المناخي من خلال مبادرة عقد المحيطات، التي ينظمها كل من عقد المحيطات ولجنة اليونسكو الدوليّة الحكوميّة لعلوم المحيطات. وستقام الجلسة على مدى نصف يوم، بمشاركة مارك هاين. وتهدف هذه الجلسة إلى استعراض التطورات على صعيد عقد المحيطات، والأولويات والتحديات، فضلاً عن طرح الآفاق المستقبلية بشأن المساهمات المقدمة لأطر السياسات المناخية الوطنية، والإقليمية، والعالمية المتعلّقة بتقليل المخاطر والتكيّف.

في 4 ديسمبر: دور القطاع في مشروع بيانات عقد المحيطات، وهي جلسة تنظمها شركة "فوغرو" بقيادة ودعم مارك هاين، حيث ستتضمن نخبة من الخبراء من لجنة اليونسكو الدوليّة الحكوميّة لعلوم المحيطات، وتحالف الأمم المتحدة العالمي لإدارة المحيطات، فان اورد والمركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة. وستسلط هذه الجلسة الضوء على أعمال مجموعة البيانات المؤسسية لعقد المحيطات التي يرأسها كل من "فوغرو" ولجنة اليونسكو الدوليّة الحكوميّة لعلوم المحيطات والتي تهدف إلى تطوير الاستراتيجيات والأطر، إلى جانب أفضل الممارسات للشركات، بما يتيح وصول الجميع إلى بيانات علوم المحيطات الخاصة.

في 5 ديسمبر: نحو تعزيز الأثر الإيجابي للطاقة المتجددة على التنوع البيولوجي البحري، وهي جلسة تنظمها "فوغرو ويقدّمها هاين، حيث يشارك كأحد المتحدثين في حلقة نقاشية تديرها منظمة الحفاظ على الطبيعة، إلى جانب ممثلين من تحالف الأمم المتحدة العالمي لإدارة المحيطات وشركة أورستد. وتهدف المناقشات إلى استكشاف الابتكارات في القطاع الخاص، فضلاً عن منظورات الشراكات العامة والخاصة، وبحث التحديات والفرص المتعلقة بالتأثيرات الإيجابية للطاقة المتجددة على التنوع البيولوجي البحري.

آراء فريق القيادة

تعليقاً على دور شركة "فوغرو" في مؤتمر الأطراف COP28، قال هاين: "تشكل مشاركتنا في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف فخراً ومسؤولية على حد سواء، بصفتنا عضواً رائداً في مجتمع الأعمال لعلم المحيطات. ونهدف من خلال مشاركتنا في هذه المحادثات العالمية إلى دفع عجلة التغيير الإيجابي في مؤسستنا ومجالات عملنا والمناطق التي نعمل فيها، دعماً للاستدامة التي انتقلت من مجرّد مفهوم لتصبح جزءاً لا يتجزّأ من هويتنا."

وقال ديفيد ميلر، مدير الحسابات الحكومية في شركة "فوغرو": "نحرص، في "فوغرو"، على تطوير علوم المحيطات لبناء عالم آمن وأفضل للحياة، من خلال تقديم حلول البيانات الجغرافية التي تدعم الأعمال العلمية وتساهم في اتخاذ قرارات سياسية قائمة على البيانات. ويتخطّى عملنا مجال البيانات والتكنولوجيا، فنعمل اليوم على حماية محيطاتنا ودراسة مشاكلها وجوانبها المعقدة، والتعاون مع شركاء عالميين لضمان مستقبل مستدام لعالمنا."

فعاليات إضافية

ستشارك شركة "فوغرو" في العديد من الفعاليات الأخرى خلال المؤتمر، حيث سينضم مارك هاين إلى محادثات مقدمة بأسلوب "تيد" (TED-talk) حول المحيطات والمناخ، ستقام في 5 ديسمبر في جناح عقد المحيطات وأوشن أكس ضمن المنطقة الزرقاء. وسيركّز هاين في حديثه على الدور المحوري للقطاع في مبادرة عقد المحيطات، وأهمية مشاركة البيانات.

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نبذة عن فوغرو:

تعتبر "فوغرو" الشركة الرائدة عالمياً في مجال جمع وتحليل البيانات الجغرافية والمعلومات الشاملة حول الأرض والأصول المبنية على سطحها. وتتبنى الشركة نهجاً متكاملاً في جمع البيانات الجغرافية وتحليلها، وتقديم الحلول والاستشارات في هذا المجال. وتملك "فوغرو" خبراتٍ رائدة في تحديد ورصد خصائص المواقع وسلامة الأصول، وتدعم عملائها في ضمان سلامة واستدامة وكفاءة التصاميم والانشاءات والعمليات على مدى دورة حياة الأصول.

وتعتمد الشركة على فريق عمل يتضمن قُرابة 10,000 من أصحاب المواهب والكفاءات في 57 دولة. وتقدم "فوغرو" خدماتها للعملاء حول العالم، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه، والخدمات البرية والبحرية. وفي العام 2022، وصلت عائدات الشركة إلى 1.8 مليار يورو. يُذكر أن "فوغرو" مدرجة في بورصة الأسهم الإلكترونية الأوروبية "يورونكست أمستردام".