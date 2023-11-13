بنك دبي الإسلامي ينضم إلى مؤتمر الأطراف COP28 مع استراتيجية تراعي البيئة، مؤكداً على التزامه بالاستدامة والعمل المناخي

يهدف البنك من خلال تواجده في "المنطقة الخضراء" بالمؤتمر، إلى تسليط الضوء على أهمية التمويل المستدام وتعزيز الممارسات المسؤولة الخاصة بالأعمال

دبي: مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، أعلن بنك دبي الإسلامي عن مشاركته كشريك داعم للمسار، مؤكداً على التزامه الراسخ تجاه المبادرات الصديقة للبيئة، والحلول المالية المستدامة عبر تواجده في مركز التمويل المناخي بالمنطقة الخضراء.

وباعتباره أحد أهم المؤتمرات المعنية بالمناخ على مستوى العالم، والذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة، فإن استضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد عزم دول المنطقة على تعزيز جهودها لمكافحة تغير المناخ. وسوف يساهم تواجد بنك دبي الإسلامي في المنطقة الخضراء، التي تعد مساحة تخضع لإدارة رئاسة المؤتمر، في إحداث تفاعل قوي ومباشر مع جمهور واسع يضم زوار COP28 من العامة، وجمعيات الشباب، والأكاديميين والمبدعين وممثلي الشركات. ولا تقتصر أهمية هذه المساحة المبتكرة على تسليط الضوء على مبادرات الاستدامة العديدة في بنك دبي الإسلامي فحسب، بل إنها تمثل أيضاً منصة قوية لإطلاق محادثات جدية وعميقة حول التحول الأخضر والحلول الشاملة التي تركز على البيئة.

كما يوفر المؤتمر أيضاً فرصاً مهمة لبنك دبي الإسلامي للمشاركة في فعاليات رائدة، واستعراض التزامه بتقليل وإلغاء الأنشطة التي تنطوي على إضرار بالبيئة على نطاق عالمي، والمشاركة في محادثات لتعزيز الحوار ونشر الوعي والمعرفة والارتقاء بالعمل المناخي الإيجابي. ويمثّل تعاون البنك المستمر مع مؤسسات رائدة، مثل مجموعة الإمارات للبيئة، ومجموعة ستوري، وشركة تسلا، ومبادرة دبي تبادر، طموحاته الاستراتيجية وسعيه المحموم ليصبح مؤسسة مالية مستدامة رائدة على صعيد المنطقة وخارجها.

وفي معرض تعليقه على المشاركة الاستراتيجية لبنك دبي الإسلامي في مؤتمر الأطراف COP28، أوضح د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، رؤية البنك للاستدامة، قائلاً: "تعكس مشاركتنا في مؤتمر COP28 تماشي توجهات وجهود بنك دبي الإسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفري. ولا تؤكد مشاركتنا في المؤتمر كشريك داعم للمسار، التزامنا بأهداف الاستدامة لدولة الإمارات فحسب، بل إنها تعزز أيضاً من مشاركتنا الاستراتيجية في مركز التمويل المناخي بالمؤتمر. وأود أن أشير هنا إلى أن هدفنا من وراء هذه المشاركة واضح وجليّ، وهو يتمثل في الارتقاء بإطار عمل التمويل المستدام للبنك، وإطلاق مناقشات هادفة مع أهم الرواد العالميين في مجال الاستدامة. ولا شك بأن هذا المؤتمر، يساهم في جوهره، بدعم جدول أعمال المشاركين ودفعهم لاتخاذ إجراءات فورية ومؤثرة بشأن المناخ، بما يتماشى تماماً مع توجهاتنا العامة بشأن الاستدامة."

وفي سياق تسليط الضوء على أهمية المؤتمر، أضاف د. شلوان: "يوفر مؤتمر الأطراف COP28 لبنك دبي الإسلامي، وأقرانه من المؤسسات المالية العالمية، فرصة غير مسبوقة لإثبات التزامنا الراسخ بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. ونحن نعتزم من خلال استخدام حلول تمويل مستدامة متقدمة، وإطلاق محادثات هادفة وبناءة، أن نكون بمثابة محفّز للتحول الأخضر على صعيد العالم."

هذا ويأتي الإعلان عن مشاركة بنك دبي الإسلامي في مؤتمر الأطراف COP28 في أعقاب إطلاق البنك سلسلة من المبادرات البيئية المتميزة، مثل تعهده مؤخراً بزراعة شجرة واحدة لكل شخص مقابل كل حساب جديد يتم فتحه لديه. وتمثل هذه المبادرة التزام بنك دبي الإسلامي في التخفيف من آثار تغير المناخ، وجهوده الرامية إلى بناء مجتمع يتصدّره المتعاملون من الأفراد المهتمين بالبيئة.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 70 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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