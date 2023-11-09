سلطان الجابر:

· تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، رئاسة COP28 تحرص على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ والحد من تداعياته على الاستقرار الدولي لحماية البشر وتلبية احتياجاتهم في كل مكان

· رئاسة COP28 ملتزمة بوضع حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم جهودها

· لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، COP28 سيقدم إعلاناً حول الإغاثة والتعافي والسلام خلال اليوم المخصص لهذه الموضوعات

· ندعو جميع الحكومات وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تأييد الإعلان والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات وبناء الشراكات

· COP28 سيمثّل منصة لسماع جميع الأصوات، وسيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع، بحيث لا يترك أحداً خلف الركب

روما: أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ، والحد من تداعياته على الاستقرار الدولي لحماية البشر في كل مكان وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك في تعليقه على تصريح سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الذي أعربت فيه عن تأييدها لـ "إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام" الذي سيتم إطلاقه في 3 ديسمبر، وهو اليوم المخصص لهذا الموضوع في برنامج مؤتمر الأطراف. ويستهدف هذا الإعلان اتخاذ تدابير تحقق تغييراً إيجابياً جذرياً في المناطق الأشد تأثراً بأزمة تغير المناخ. وكانت الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس أوضحت أن جهود العالم الحالية ليست كافية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي أصبحت فيه التداعيات المناخية ملموسة في مختلف أنحاء العالم، وازداد تأثيرها السلبي على المناطق الأكثر تعرضاً لها.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن رئاسة COP28 ملتزمة بوضع حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم جهودها، وستستضيف يوماً مخصصاً لمناقشة موضوعات الإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، وتطلق إعلاناً خاصاً بهذه الموضوعات يتضمن الإجراءات اللازمة لتعزيز العمل المتعلق بها، نظراً لأهمية هذه الموضوعات وضرورة منحها الأولوية في العمل المناخي، ومعالجتها من زاوية إنسانية.

ودعا معاليه الحكومات وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تأييد الإعلان، والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات وبناء الشراكات، مؤكداً أن COP28 سيمثِّل منصة لسماع جميع الأصوات، وسيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع، لضمان مشاركة الجميع في العمل المناخي وعدم ترك أحد خلف الرَكب.

من جانبها، قالت سيندي ماكين "إن غالبية البلدان ذات الأوضاع المضطربة والمهددة هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مما يضاعف احتياجها للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل تأثرها بالصراعات وانعدام الأمن والفقر، والنتيجة هي مزيد من الجوع والفقر وانعدام الأمن والهجرة. وبرغم أن معظم هذه الأماكن هي من الأقل تسبباً بتغير المناخ، لكنها تتعرض لأشد أضراره، ويجب على العالم أن يجتمع لدعم أفرادها الأكثر تأثراً بالأزمة".

ويلقى "إعلان COP28 بشأن الإغاثة والتعافي والسلام" تأييداً متزايداً من قِبل الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومؤسسات التمويل الدولية، والهيئات الخيرية، والجهات الفاعلة في مجال المناخ والبيئة والتنمية والعمل الإنساني والسلام، حيث يهدف إلى تقديم التزام جماعي بتعزيز العمل والاستثمار والقدرات في مجال المناخ على مستوى البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات أو الأزمات الإنسانية الممتدة، بالإضافة إلى تقديم حُزمة مصاحبة من التمويل والسياسات والبرامج والممارسات لتفعيل الالتزام ببنود الإعلان.

وتؤثر تداعيات الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى، ويضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25% من التمويل المناخي مقارنة بمن يعيشون في غيرها.

تأتي دعوة الجانبين لدعم "إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام" وتسريع العمل المناخي بعد اجتماع استثنائي حول تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله عُقِد في أبوظبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ونجح في توفيق الآراء والتوصل إلى اتفاق على عدد من التوصيات لتفعيل الصندوق بهدف مساعدة الأفراد والمجتمعات على التعافي من الكوارث المناخية، ويتعين أن تتفق كافة الأطراف على إقرار هذه التوصيات خلال COP28 لتنفيذها وتفعيل الصندوق.

وأعرب معاليه عن ترحيبه بنجاح اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق معالجة الخسائر والأضرار في معالجة التحديات وإيجاد أرضية مشتركة في هذا المجال المهم، واقتراب المجتمع الدولي من تفعيل الصندوق بكامل طاقته، انطلاقاً من حرصِ الأطراف على التكاتف وتوحيد الجهود لتأكيد قدرة العمل المتعدد الأطراف على تحقيق المصالح المشتركة للجميع، وخاصةً الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

جدير بالذكر أن بناء وتعزيز المرونة المناخية لدى الدول والمجتمعات يحظى بنفس أهمية توفير المساعدات الإغاثية في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ، لضمان الاستجابة للأزمات والخروج منها بنجاح، خاصةً في ظل الصعوبة التي تواجه منظومات العمل الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية نتيجة ازدياد حدة الأزمات، مما يتطلب توجيه مزيد من التمويل إلى المجتمعات والبلدان دعماً لمبادرات الاستعداد للكوارث والعمل الاستباقي، بالإضافة إلى تعزيز المنظومات المحلية ودعم المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة بما يكفل حماية الأفراد الأكثر عرضةً للتداعيات المناخية.

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نُبذة عن برنامج الأغذية العالمي:

يعد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أكبر مؤسسة إنسانية في العالم تتولى حماية الأرواح في حالات الطوارئ، وتستخدم المساعدات الغذائية لتمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والرفاه للشعوب التي تتعافى من النزاعات والكوارث وتداعيات تغيّر المناخ.

لمتابعة البرنامج على منصة X (تويتر سابقاً) @wfp_media

لمزيد من المعلومات عن البرنامج، يرجى التواصل مع:

جيني ويلسون، برنامج الأغذية العالمي، روما، هاتف: +39 342 123 5169

بريد إلكتروني: Jenny.Wilson@wfp.org

نينا فالينتي، برنامج الأغذية العالمي، لندن، هاتف: +44 (0)796 8008 474

بريد إلكتروني: Nina.Valente@wfp.org

مارتن رينتش، برنامج الأغذية العالمي، برلين، هاتف: +49 160 99 26 17 30

بريد إلكتروني: Martin.Rentsch@wfp.org

شذى مغربي، برنامج الأغذية العالمي، نيويورك، هاتف: + 1 929 289 9867

بريد إلكتروني: shada.moghraby@wfp.org

ستيف تارافيلا، برنامج الأغذية العالمي، واشنطن، هاتف: +1 202 770 5993

بريد إلكتروني: Steve.Taravella@wfp.org

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