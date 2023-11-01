(أبوظبي ) – أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا، اليوم عن تعيينها رسميًا كداعم للعمل المناخي لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP28، وهو المؤتمر العالمي لتغير المناخ الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأمم المتحدة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في العمل المناخي العالمي، وتسهيل الانتقال العادل في قطاع الطاقة للجميع. ويتطلب ذلك التعاون عبر مختلف وقطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية، وينطوي على تعاون وثيق مع القطاع العام والمجتمع المدني. وباعتبارها شركة رائدة في هذا المجال، كانت ’جلف كابيتال‘ أول مؤسسة في الشرق الأوسط وإفريقيا وقعت على مبادرة الأسواق المستدامة (SMI) التي أطلقها صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث والتي توفر خريطة طريق للشركات للتحرك نحو مستقبل مستدام بحلول عام 2030. وهي أيضًا أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI)، وهي تدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع قراراتها المتعلقة بالاستثمار والملكية. نحن فخورون بالتعاون مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 كداعم رسمي للعمل المناخي ونتطلع للمشاركة في مؤتمر ناجح ومثمر."

تعمل الأمانة العامة لتغير المناخ في الأمم المتحدة مع الشركاء لتحقيق هدف مشترك أو القيام بمهمة محددة، لدعم تحقيق أهداف اتفاق باريس. تشمل مساهمات الشركاء أي مجموعة من الموارد المالية والعينية والمعرفية.

تعد "جلف كابيتال" من الشركاء والداعمين التطوعيين النشطين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP28). قامت الشركة بإعارة الدكتور ميراي زكي، المديرة العامة ورئيسة إدارة استثمارات الاستدامة، كمستشار أول لمكتب رئاسة COP28 ، وهي تقدم المشورة بشأن التكنولوجيا والابتكار، والأنظمة الغذائية المستدامة، وتمويل المشاؤيع المناخية. تحمل الدكتورة ميراي درجة الدكتوراه في بناء منصات إدارة الاستثمارات التي تركز على الاستدامة. وفي "جلف كابيتال"، تشرف على الاستثمارات في مجالات الغذاء والمياه والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري الذي يستثمر في أسواق النمو.

صرحت الدكتورة ميراي زكي قائلة: “تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم عمل مناخي في مؤتمر الأطراف COP28 يكون له تأثيرات جذرية في الانتقال العادل. ويسعدنا أن نشارك في هذا المؤتمر المهم وأن نساهم في نجاحه. ومع اختيار ’جلف كابيتال‘ كداعم للعمل المناخي، تتخذ الشركة خطوات قابلة للقياس في جميع أعمالها ومع شركتئها لتحديد مجالات جديدة للعمل والتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة."

وسيتضمن مؤتمر الأطراف هذا العام أول "حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس". ويهدف هذا التقييم إلى مواءمة الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى سد الفجوات في التقدم. ومن المتوقع أن يستضيف مؤتمر COP28 سبعين ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاعات الاقتصادية والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني من 197 دولة ومن الاتحاد الأوروبي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من سبعة عشرة عاماً في الأسواق الخليجية وبقية أسواق آسيا، التي تعتبر من أسرع المناطق نمواً في مجال الاستثمار. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الخليجية والآسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.gulfcapital.com أو Linkedin@gulfcapital