يشارك صنّاع السياسات والمسؤولون التنفيذيون في قطاع الطاقة وقادة الفكر في المفاوضات العالمية بشأن العمل المناخي

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي اعتزامه عقد "منتدى الطاقة العالمي" الثامن خلال مؤتمر الأطراف COP28، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك على مدار يومي 5 و7 ديسمبر 2023. ويجمع المنتدى صنّاع القرار في مجال السياسة الخارجية والقطاع، لوضع جدول أعمال قطاع الطاقة للعام المقبل، ودراسة الآثار الجيوسياسية والجيواقتصادية لقطاع الطاقة المتغير. وتقام الدورة الثامنة من "منتدى الطاقة العالمي" التابع للمجلس الأطلسي، ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وقال كل من لاندون ديرينتس، مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي والسفير ريتشارد مورنينغستار، الرئيس المؤسس لمركز الطاقة العالمي للشؤون الجيوسياسية وقضايا الطاقة الأوروبية: "مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرار روسيا في استخدام إمدادات الطاقة العالمية كسلاح، يحتاج العالم إلى رؤية متماسكة من قادة قطاع الطاقة والمناخ لضمان أن العالم يتجه نحو تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية. وتعد استضافة منتدى الطاقة العالمي في مؤتمر الأطراف COP28، فرصة فريدة لمعالجة الجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة على المسرح العالمي. ويسعدنا أن نقدم الحدث الرئيسي للمجلس الأطلسي إلى مؤتمر الأطراف COP28 فيما يجتمع العالم في دبي."

ويُعقد المنتدى على مدار يومين كجزء من فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة". ويناقش المنتدى أربعة مواضيع رئيسية لمعالجة أهداف المناخ وأمن قطاع الطاقة وأولويات رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وهي: إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز والطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والتقنيات الأساسية لإزالة الكربون والآثار الجيوسياسية والاقتصادية لمنظومة قطاع الطاقة المتغير. وستتوفر المزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال والمتحدثين.

لمزيد من المعلومات حول المنتدى، يرجى زيارة www.acenergyforum.org.

قائمة أسماء المتحدثين في المنتدى:

عاموس هوكستين، المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي لدى وزارة الخارجية الأمريكية.

ماريسا لاغو، وكيلة وزارة التجارة الدولية، وزارة التجارة الأمريكية

أندرو لايت، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية، وزارة الطاقة الأمريكية

سعادة محمد إبراهيم الحمادي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووي

إبراهيم ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في " أدنوك "

الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في " " معالي فيكرام بارات، وزير الموارد الطبيعية، جمهورية غويانا التعاونية

التعاونية كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني

غابرييلا هيرست، المؤسس والمدير الإبداعي، لشركة غابرييلا هيرست

جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي

ماكمونيجل، داميلولا أوجيونبي الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة " الطاقة المستدامة للجميع "

أوجيونبي لمبادرة " " معالي جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة، وزارة الخارجية الأمريكية

معالي ألوك شارما، رئيس مؤتمر الأطراف COP26

معالي قدري سيمسون مفوض الطاقة لدي المفوضية الأوروبية

معالي ديفيد تورك نائب وزيرة الطاقة الامريكية

ويقام اليوم الأول من الحدث يوم 5 ديسمبر 2023، الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت منطقة الخليج، في المنطقة الخضراء في COP28 في "مركز مؤتمرات كونكت". وتقام فعاليات اليوم الثاني يوم 7 ديمسبر 2023 الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت منطقة الخليج في فندق سانت ريجيس دبي، نخلة جميرا.

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نبذة عن مركز الطاقة العالمي

يعمل مركز الطاقة العالمي على تعزيز أمن الطاقة من خلال العمل والتنسيق مع الحكومات وأعضاء القطاع والمجتمع المدني والشركاء من الجمهور، لابتكار حلول عملية تستجيب للتحدّيات الجيوسياسية وما يخص الاستدامة والاقتصاد في مشهد الطاقة العالمي دائم التغير.