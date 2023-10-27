مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية على منصة الشركة في مؤتمر الاطراف

مبادرة "حلقات شنايدر إلكتريك للاستدامة" تنطلق خلال مؤتمر COP28 وتتناول موضوعات التكنولوجيا والابتكار والشمول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي

شراكات استراتيجية سيجري الإعلان عنها مع القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية

دبي: تشارك شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية المتخصصة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، في حوارات عالمية حيوية حول مستقبل إدارة الطاقة وتحقيق كفاءتها واستدامة مواردها ضمن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.

وتواصل شنايدر إلكتريك بناء شراكات استراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، تمهيداً لمؤتمر COP28. كما ستستضيف سلسلة من النقاشات العالمية داخل جناحها الخاص القائم في المنطقة الخضراء ضمن موقع COP28 في إكسبو دبي، بهدف بحث موضوعات مهمة تتماشى مع أجندة المؤتمر المناخي وأولوياته وأهدافه، مع التركيز بصورة خاصة على دور التكنولوجيا والرقمنة في رفع كفاءة الطاقة وإزالة الكربون.

وتوفد الشركة إلى المؤتمر الدولي قياداتها العالمية والإقليمية، ومنهم جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ "شنايدر إلكتريك"، وبيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث أهم تحديات المناخ والاستدامة التي تواجه العالم حالياً.

COP28 منصة للتعاون والشراكات

وقال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج: "ستستضيف شنايدر إلكتريك؛ من موقعها كشركة متخصصة عالمياً في مجال إدارة الطاقة والأتمتة الصناعية، نخبة من صنّاع القرار وقادة الشركات والخبراء العالميين المتخصصين في القطاع ضمن جناحها في مؤتمر الأطراف CO28. وتلتزم شنايدر إلكتريك بدعم دور الحدث الدولي كمنصّة محفزة للتعاون والشراكات. وهدفنا، انطلاقاً من طموحنا في مجال العمل المناخي، هو تعزيز المشاركة والتفاعل من أجل إيجاد حلول مثمرة مناخياً".

وأضاف خشان: " شنايدر إلكتريك شريك عالمي في مجالي الرقمنة وإزالة الكربون لمجموعة من أبرز المؤسسات والشركات حول العالم. ونحن من الأعضاء المؤسسين لتحالف "المحركون الأوائل"، الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر COP26 قبل عامين. ونتطلع إلى أن نعزز أثر المؤتمر الذي ينعقد في المنطقة لإبراز دور مجتمعاتها في التحول المستدام. كما نحرص على مشاركة خبراتنا ومعرفتنا ونجاحاتنا مع الحاضرين في الحدث إلى جانب العمل على تحفيز العمل المؤثر الذي يدعم المسار العالمي نحو مستقبل مستدام".

حلقات للاستدامة

وتنظم الشركة "حلقات شنايدر إلكتريك للاستدامة"، وهو البرنامج الحصري التفاعلي المصمم خصيصاً لإشراك أصحاب المصلحة في أهم الموضوعات المتخصصة لمؤتمر COP28. وستستضيف "حلقات شنايدر إلكتريك للاستدامة" أهم الجهات الفاعلة ضمن القطاع إقليمياً وعالمياً لبحث موضوعات العمل المناخي، والحلول العملية المدعومة بالتكنولوجيا والابتكار، وصناعات المستقبل، وتمكين الشباب، والتقدم في مجال الطاقة. وتجمع الحلقات خبراء وقادة فكر ومسؤولين حكوميين وإداريين رفيعين ورواد في العمل المناخي من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وسيشكل COP28 محطة تاريخية للمنطقة، حيث سيشهد نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ والذي تم التوصل إليه في العام 2015.

مؤتمر لتوحيد الجهود والعمل

وسيسهّل مؤتمر COP28، الذي وصف بأنه "مؤتمر لتوحيد الجهود والعمل"، عقد الشراكات وإشراك المجتمعات والقطاعين العام والخاص في دفع عجلة العمل المناخي. وستعمل شنايدر إلكتريك في مؤتمر COP28، من موقعها كداعم للعمل المناخي العالمي، على المشاركة بدور فاعل في مبادرات الاستدامة وتوقيع شراكات استراتيجية من أجل مستقبل يحقق الحياد المناخي.

#بياناتحكومية

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