شارك في القمة أكثر من ألف شخص اجتمعوا في أبوظبي لاستكشاف أكبر التحديات والحلول الأكثر تأثيرًا لحماية كوكبنا وتعزيز نمو اقتصاداتنا.

أبوظبي: اختتمت فوربس الشرق الأوسط قمة قادة الاستدامة، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، والتي انعقدت في 2 و 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في فندق سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي، تحت عنوان: "تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة".

وبحضور الوزراء وكبار الشخصيات والمتحدثين الحكوميين وقادة الأعمال، استكشفت القمة مسار تحقيق الحياد الكربوني للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، مُسلطة الضوء على استراتيجيات إزالة الكربونة في الصناعات وأنظمة الطاقة. كما ركزت على تحويل وجهات السفر في الشرق الأوسط إلى ملاذات للسياحة المستدامة، ودمج التمويل المستدام في القطاعات، وريادة الأعمال ذات التأثير، وبناء المدن الذكية مناخيًا، وأنظمة التنقل الصديقة للبيئة، وإلهام الابتكار من أجل الاستهلاك المستدام والحفاظ على الموارد.

وشددت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، على ضرورة اتخاذ إجراءات إيجابية، قائلة: "يقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية العمل معًا لإيجاد حلول تضمن الحفاظ على كوكبنا صحي ومزدهر للأجيال القادمة. في فوربس، نحن لا نتحدث فقط عن الاستدامة من دون حراك، بل نساهم بأيدينا في تعزيزها، رغبة منا في أن نكون روادًا للاستدامة في مجالنا، ومن خلال دمج المبادرات الخضراء في جميع قممنا وعملياتنا، ونأمل تحقيق تأثيرًا إيجابيًا فعالًا تمتد آثاره إلى المستقبل".

وشمل جدول أعمال القمة جلسات وحلقات نقاشية، ومقابلات، وعروض تقديمية بمشاركة: المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC)، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، والدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لمجموعة فيزا ونائب الرئيس الأول لعملياتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعلي سجواني، العضو المنتدب للعمليات والتكنولوجيا في داماك العقارية.

ومع اختتام القمة، قدّم بعض المصممين الأكثر ابتكارًا وإبداعًا في المنطقة عرض أزياء مستدامًا تضمن تصميمات مذهلة من علامات تجارية ودور أزياء شملت: (Reborn)، و(By M.A.R.Y)، و(Sustainable U)، و(French Dandy Atelier)، و(Only Ethikal)، و(Goshopia)، و(Dunesi). وأعقب ذلك حفل تكريم لقادة الاستدامة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط.

لمزيد من التفاصيل حول جلسات القمة، يرجى زيارة موقع فوربس الشرق الأوسط:

في حين تعاونت فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء لإطلاق هذه القمة، ويشمل ذلك: الشريك الرئيسي مجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية، والشريك المساعد مجموعة إي. إف. إس لخدمات إدارة المنشآت (EFS Facilities Services Group)، وشركاء الدعم إي اف چي القابضة (EFG Holding)، وحديد الإمارات (Emirates Steel) و(FurniSure Home Furniture Rentalsn) والإمارات العالمية للألمنيوم (Emirates Global Aluminium)، ومجموعة البداد (Al Baddad)، والشركاء الآخرين أدنوك (ADNOC)، وكونتكت المالية القابضة (Contact Financial Holding) و(NABD)، وشريك الإعلام (Rominds Productions)، فضلًا عن شركاء الأغذية (Bustanica) و(Barakat) و(Amazonas4u) و(House of Pops) و(Dibba Bay Oysters)، وفنادق ومنتجعات (Ritz Carlton Istanbul) و(Rixos Premium Dubai JBR) و(Oberoi Beach Resort Al Zorah) و(W Abu Dhabi Yas Island) و(Hampton by Hilton Marjan Island) و(Anantara Desaru Coast Malaysia) و( St Regis Cairo) و(Banyan Tree Vabbinfaru) و( Zulal Wellness Resort) بجانب (Electra Solutions) و(Whirlpool) و(Patchi) و(The Elixir Clinic) و(Growhub) و(Precise Merchandise Solutions)، وكذلك شريك التكنولوجيا والذكاء الصناعي (PurpleGlo)، وشريك الاستدامة (No More Bottles).

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: raquel@forbesmiddleeast.com