أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن خططها لتنفيذ سلسلة من الفعاليات خلال الفترة التي تشهد إقامة مؤتمر الأطراف COP28، مما يعكس رؤية الجامعة والتزامها بتحفيز الأبحاث والتعليم والحلول في هذا المجال. تضم خطط الجامعة سلسلة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين الخبرة الجماعية وتفاني الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة، في ظل الحوار العالمي حول تغير المناخ.

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: "تمتد مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP28 من إقامة المنتديات حول دور القطاع الأكاديمي في مجال المناخ، إلى دعم الأبحاث الرائدة حول البيئة والمناخ وتطوير مهارات الشباب فيما يتعلق دورهم ومسؤولياتهم تجاه كوكبنا. وباعتبارها جامعة محلية ذات مستوى عال من المساهمات العالمية النطاق في حل الأزمة المناخ من خلال مشاركة الشباب والبحث والتميز الأكاديمي، تفتخر جامعة نيويورك أبوظبي باتساع مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 الذي يمثل لحظة محورية طال انتظارها في هذا المجال".

مشاركة الشباب

تفتخر جامعة نيويورك أبوظبي بدورها في دعم برنامج «لقاء مع المرشدين» الذي يقام في مؤتمر الأطراف COP28، برعاية رائدة المناخ للشباب، وهو برنامج يوفر لشباب اليوم إمكانية الوصول إلى مرشدين رفيعي المستوى في مجال بناء القدرات والحوار بين الأجيال. وخلال مؤتمر الأطراف، يشارك الموجهون والمتدربون ضمن هذا البرنامج في جلسات تفاعلية يومية بهدف تعزيز تبادل الأفكار وتقديم رؤى عملية للمهن الطموحة والإجراءات التي تتمحور حول قضايا المناخ.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُعقد أحداث أكبر قمة للطاقة يقودها الشباب في العالم، وهي قمة الطاقة الطلابية (SES2023)، مشاركة بين جامعة نيويورك أبوظبي ومؤتمر الأطراف COP28 في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. وسيجمع هذا الحدث الذي فازت بشرف استضافته مجموعة من طلاب الجامعة أكثر من 650 من القادة الشباب الذين يمثلون أكثر من 120 دولة مع نخبة من أصحاب القرار والخبراء، مما يعزز جهود الاستكشاف المشترك لحلول الطاقة المبتكرة على هامش مؤتمر الأطراف COP28.

شبكة المناخ الجامعية

بصفتها رئيساً لشبكة المناخ الجامعية (UCN)، تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي منتدى «الإرث في الممارسة» على مدى يوم كامل ليجمع الخبراء وقادة مؤسسات التعليم العالي المحلية ضمن الشبكة البالغ عددها 33 جامعة، في 8 ديسمبر من هذا العام بالتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28. وسيضم هذا الحدث متحدثين رئيسيين وحوارات حول المبادئ الأربعة للشبكة وهي: مشاركة شريحة الشباب الطلاب، الأبحاث والابتكار، المشاركة المجتمعية والعامة، إزالة الكربون وتحييده.

فعاليات أخرى

أعلنت ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، وشركة فينشر سوق، شركة رأس المال الاستثماري التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها، عن تنظيم ندوة آنجيل رايزينغ السنوية الثامنة للمستثمرين الممولين المقرر عقدها بتاريخ 5-7 ديسمبر المقبل تحت شعار «تقنيات المناخ لأجل التغيير».

شارك في تنظيم الملتقى هذا العام بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في الدولة ومشروع "ذا كاتاليست" (The Catalyst) المشترك بين مدينة مصدر وشركة بي بي (BP) الذي يعد "أول مسرع للشركات الناشئة في مجال التقنيات النظيفة في المنطقة، ويعمل على دعم وتمويل الشركات الناشئة التي تعمل على إنشاء وتوسعة نطاق حلول المناخ". وتماشياً مع رؤية مؤتمر الأطراف COP28 وطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتحييد الكربون بحلول عام 2050، ستقدم آنجيل رايزينغ عدداً من الجلسات التعليمية التي تركز على المستثمرين في قطاع تقنيات المناخ.

وفي ندوة بتاريخ 5 ديسمبر، سيتحدث خبراء من جامعة نيويورك أبوظبي، إلى جانب الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة السوربون أبوظبي، وتحالف الإمارات للعمل المناخي حول ريادة الجامعات الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الممارسات المستدامة وتمهيد الطريق للتعاون المحلي والعالمي في مجال التعليم العالي. كما تتناول الجلسة أيضا دور التعليم العالي في قيادة مبادرات العمل المناخي وصعوبات تحديد انبعاثات الغازات الدفيئة للقطاع الأكاديمي ورصد المتغيرات، إضافة إلى أهمية الواقعية في خطط العمل المناخي الجامعية وسبل تحقيقها.

لمزيد من المعلومات حول مشاركة جامعة نيويورك أبوظبي قبل وأثناء مؤتمر الأطراف COP28، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة Liveable Planet.

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جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والأبحاث في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتجمع الجامعة بين خيارات متنوعة من المناهج الجامعية في مختلف التخصصات مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية، لتتيح لطلابها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب تزويدهم بفرص التعاون والتطور للتعامل مع التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 125 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح للطلاب والمدرسين على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات مختلفة.