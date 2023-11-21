يستعرض سوق أبوظبي العالمي منظومته الشاملة لتمويل المناخ في "جناح أعمال تمويل المناخ" الخاص به في مؤتمر الأطراف COP28.

نجح سوق أبوظبي العالمي في طرح أول إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام، وأدخل تعديلات على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال تشمل الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ما أدى إلى وجود إطار تنظيمي لنشاط تعويضات الكربون وإنشاء أول بورصة وغرفة مقاصة منظمة طوعية في العالم لتداول أرصدة الكربون في السوق بالتعاون مع منصة سوق الكربون الطوعي “AirCarbon Exchange”..

يرأس سوق أبوظبي العالمي "مجموعة عمل التمويل المستدام" في دولة الإمارات والتي تتألف من الجهات التنظيمية في الدولة والوزارات الاتحادية والبورصات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تعيينه شريكًا رئيسيًا لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف COP28 المقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث تسلّط هذه الشراكة الضوء على المكانة الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي باعتباره المركزا الرائدا لتمويل المناخ في المنطقة، الذي يدعم تكوين رأس المال وتوظيفه، ويستمر في تطوير وإصدار منتجات ولوائح مالية مبتكرة لتحقيق التقدم نحو سد فجوة تمويل المناخ والتي تُقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي من رأس المال اللازم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن موقعه كشريك رئيسي لتمويل المناخ، سينظم سوق أبوظبي العالمي سلسلة من جلسات التفاوض الاستراتيجية والمناقشات التفاعلية في المنطقتين الزرقاء والخضراء، لتسليط الضوء على منظومته الشاملة لتمويل المناخ خلال مؤتمر الأطراف COP28.

وفي إطار يوم "التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين" خلال مؤتمر الأطراف COP28 والذي يصادف يوم 4 ديسمبر 2023، يستضيف سوق أبوظبي العالمي النسخة السادسة من "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" بالشراكة مع "مصدر"، حيث يعد الملتقى أحد المبادرات الرئيسية التي تقام في إطار منصة "أسبوع أبوظبي للاستدامة". ويحظى الملتقى هذا العام بأهمية إضافية، خصوصاً كونه يقام ضمن "عام الاستدامة" الذي أعلنته دولة الإمارات، ويقدم منصة عالمية تجمع القادة الدوليين والمؤثرين لمعالجة فجوة التمويل المناخي حول العالم، والتي تقدر بــ 11 تريليون دولار أمريكي، حيث يعزز الملتقى من جهود دولة الإمارات وأبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال الأخضر".

ومن المقرر أن يضم الملتقى في نسخته المقبلة، مسؤولين تنفيذيين من مؤسسات مالية عالمية شهيرة، من بينها "جي بي مورغان تشيس" و"مورغان ستانلي" و"بي إن بي باريبا" و"جنرال أتلانتيك" و"تيكيهاو كابيتال" و"يوروكلير"و"سوث بريدج" و "الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية" ويقدم الملتقى جدول أعمالٍ متكامل حيث سيتم الكشف عن استراتيجيات الاستثمار المتطورة التي تستخدمها صناديق الثروة السيادية بالشراكة مع "الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية" (OPSWF). وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء مقابلة حصرية خلال الملتقى من عمدة مدينة لندن حول بروز أبوظبي كعاصمة لتمويل المناخ، يصحبها إعلان هام.

ويَعِد الحدث بتقديم رؤى متعمقة حول المشهد التنظيمي لتمويل المناخ، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز أسواق الكربون وتشجيع الابتكار في مجال حلول التمويل. هذا وسيشمل الملتقى أيضاً مقابلة مع رئيس بنك "جي بي مورجان تشيس"، والذي سيسلّط الضوء على أحد أكبر البنوك في العالم ونهجه الاستراتيجي لتمويل التحول، وذلك في إطار تطلعات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام لتقديم وجهات نظر ورؤى قيّمة حول قطاع التمويل العالمي.

وفي تعليق له على أهمية المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نفخر بالإعلان عن سوق أبوظبي العالمي شريكاً رئيسياً لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف COP28، حيث تعكس مشاركتنا التزام السوق المتواصل وجهوده الاستثنائية لريادة التمويل المستدام والإشراف البيئي. وإننا على ثقة بأن هذا التجمّع لقادة العالم في دولة الإمارات سيكون نقطة تحول تجمع كافة الأطراف لإحداث تأثير حقيقي وتعزيز الحوار والتعاون لإيجاد الحلول المبتكرة. وإننا نتطلع إلى المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف COP28، وبناء إرث دائم لتمويل المناخ في دولة الإمارات وخارجها."

ويمثل الحضور الاستراتيجي لسوق أبوظبي العالمي في مؤتمر الأطراف COP28 علامة فارقة أخرى ضمن مساهمته المستمرة في المبادرات المتعلقة بالاستدامة. وقد نجح السوق في تقديم أول إطار تنظيمي شامل في المنطقة للتمويل المستدام، والذي يشتمل على متطلبات الإفصاح عن جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأكثر شمولًا للكيانات ذات الصلة في سوق أبوظبي العالمي، وكذلك اللوائح الخاصة بالصناديق والمحافظ المدارة بشكل تقديري والسندات والصكوك المصممة لتسريع التحول في دولة الإمارات وتحقيق أهدافها للحياد المناخي. وكان السوق قد أدخل أيضاً خلال العام الماضي تعديلات على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال تشمل الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ما أدى إلى وجود إطار تنظيمي لنشاط تعويضات الكربون وإنشاء أول بورصة وغرفة مقاصة منظمة وطوعية في العالم لتداول أرصدة الكربون في سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع منصة سوق الكربون الطوعي “AirCarbon Exchange”.

وفي إطار جهوده لبناء علاقات التعاون وتعزيز أجندة الاستدامة في جميع أنحاء أبوظبي ودولة الإمارات، أنشأ سوق أبوظبي العالمي في العام 2019 "مجموعة عمل التمويل المستدام" في دولة الإمارات والمكونة من الجهات التنظيمية في الدولة والوزارات الاتحادية والبورصات، وواصل اتخاذ زمام المبادرة من خلال إصدار "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام" الذي يضم أكثر من 100 مُوَقّع.

وتؤكد هذه المساعي على التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز الممارسات المستدامة، وبناء مركز مالي أخضر للمستقبل مع التركيز على اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

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