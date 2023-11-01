أبوظبي: شاركت سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 نظيرها الدكتور محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر COP27 في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، التي انعقدت هذا الأسبوع في أبوظبي بدولة الإمارات، وتمحورت مشاركتهما حول دور المدن والأقاليم والشركات ومنظمات المجتمع المدني (الجهات الفاعلة غير الحكومية) في قيادة العمل المناخي الفعّال. وشدد الرائدان والمشاركون على أهمية تبني الحلول القائمة على الطبيعة، والتمويل المبتكر للمناخ، وتعزيز مشاركة الشعوب والشباب والنساء والمجتمعات المحلية في جهود العمل المناخي.

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