يمثل ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي ينظمه السوق خلال مؤتمر الأطراف COP28 منصة عالمية تجمع أهم قادة القطاع الدوليين، للتأكيد على الالتزام بسد الفجوة العالمية في تمويل المناخ وتمثيل دولة الإمارات عالمياً وإمارة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال الأخضر".

تشمل المحاور الاستراتيجية الأربع لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، دعم أسواق رأس المال الأخضر وتمويل الابتكار وأسواق الكربون الأخضر وقيادة التحول المناخي غير المتحيز.

تضم القائمة الأولية للمتحدثين في الملتقى، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يتقدمهم . إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، إلى جانب ممثلين من كبرى الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مثل "إيركربون للتداول" ACX و"مورجان ستانلي" و"إيفل" و بنك "بي أن بي باريبا" و"تيكيهاكابيتال" و"أوفست8" و"فورتكس".

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهود تعزيز التعاون في مجال الاستدامة والتمويل على الساحة العالمية، يسر سوق أبوظبي العالمي الإعلان عن استضافة النسخة السادسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال فعليات مؤتمر الأطراف COP28 للامم المتحدة.

من المقرر أن يقام ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 4 ديسمبر 2023 تحت شعار "التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين برعاية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بحكومة دولة الإمارات.

وسيتم تنظيم الحدث، الذي أسهم على مدار السنوات الست الماضية في دفع جهود تمويل المناخ، بالشراكة مع "مصدر" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنعقد في نفس اليوم.، حيث يهدف هذا التعاون إلى تقديم موقف موحد لإمارة أبوظبي ضمن مؤتمر الأطراف COP28 بشأن تعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل المناخ بكلفة معقولة بالتزامن مع وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على مسار جديد في مجال الاستدامة وتعزيز النمو الشامل.

ويستند ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، إلى أربع ركائز استراتيجية، هي: دعم أسواق رأس المال الأخضر، وتمويل الابتكار، وأسواق الكربون الأخضر، وقيادة التحول المناخي غير المتحيز. وتضم القائمة الأولية للمتحدثين في الملتقى، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يتقدمهم . إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، إلى جانب ممثلين لعدد من كبرى الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مثل "إيركربون للتداول" ACX و"مورجان ستانلي" و"إيفل" و بنك "بي أن بي باريبا" و"تيكيهاكابيتال" و"أوفست8" و"فورتكس".

ويكتسب مؤتمر الأطرف COP28، المقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي، أهمية إضافية خصوصاً كون العام 2023 يصادف "عام الاستدامة" في دولة الإمارات. وتؤكد استضافة سوق أبوظبي العالمي لفعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في "يوم التمويل" خلال مؤتمر الأطراف COP28، على التزام دولة الإمارات بالاستدامة وطموحها لتعزيز مكانتها عالميًا في قطاع التمويل الأخضر.

تعليقاُ على الإعلان عن النسخة السادسة لمؤتمر أبوظبي للتمويل المستدام قال سالم محمد الدرعي الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: "تأتي استضافتنا لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام لتسليط الضوء على رؤية سوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى جعل أبوظبي عاصمة لرأس المال الأخضر، بالإضافة إلى كونها عاصمة لرأس المال. وإننا في سوق أبوظبي العامي لطالما حرصنا على تطوير منظومة شاملة لتمويل المناخ، حيث قام السوق بتطوير أول إطار تنظيمي للتمويل المستدام في المنطقة، إلى جانب استمرار جهوده لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الرئيسية في أبوظبي ودولة الإمارات وخارجها، سنواصل جهودنا لتجاوز النقص في وفرة رؤوس الأموال الموجهة لتمويل المناخ.”

ومن جهته قال، محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نحن بحاجة إلى استكشاف آفاق وآليات جديدة في قطاع التمويل إذا ما أردنا تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، يسرنا في "مصدر" أن نتعاون مجدداً مع سوق أبوظبي العالمي لاستضافة هذا الملتقى المهم ضمن فعاليات الدورة الخاصة من "أسبوع أبوظبي للاستدامة" التي تقام خلال مؤتمر الأطراف COP28، حيث تعمل "مصدر" منذ أكثر من 17 عاماً على تطوير منظومات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم من خلال مشاريعها الرائدة، وقد تمكنت "مصدر" في شهر يوليو الماضي من جمع تمويل بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار أولى سنداتها الخضراء في بورصة لندن. وسيتم استخدام العوائد الصافية في تطوير مشاريع طاقة متجددة أكثر استدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي. وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة COP28، ستواصل "مصدر" العمل مع شركائها، لإيجاد حلول مبتكرة لضمان وصول التمويل المناخي إلى من هم في أمس الحاجة إليه."

ومن الجدير بالذكر سوق أبوظبي العالمي يضم العديد من الشركات التي تتصدر مشهد الاستدامة، بما في ذلك ACX التي تعد أول بورصة منظمة لتداول أرصدة الكربون في العالم، وصندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، الذي اتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له للاستفادة من الإطار التنظيمي لأسواق لرأس المال الخاص بالسوق. وكما تجدر الإشارة أيضاً إلى التزام السوق المستمر باستضافة فعاليات رائدة وتوفير منصات تعزز التواصل بين المختصين ورواد القطاع، مثل أسبوع أبوظبي المالي والذي يضم قمة الاستدامة R.A.C.E، وذلك بما يدعم مسيرة نمو قطاع التمويل الأخضر في المنطقة.

وتؤكد استضافة سوق أبوظبي العالمي لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال مؤتمر الأطراف COP28، على التزامه بأن يصبح وجهة رائدة لتمويل المناخ، وذلك بما يدعم تحديد مخرجات طموحة للمؤتمر في دولة الإمارات، حيث سيكون هذا الحدث الهام فرصة لاستعراض طموحات سوق أبوظبي العالمي الرامية لتلبية الاحتياجات العالمية لتمويل المناخ، وتعزيز مكانته كمركز للابتكار المالي المستدام.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي ، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال ، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم .

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي ، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي . صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية ، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول ، والتطور ، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى .

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).