المنطقة الخضراء تفتح أبوابها أمام الجمهور العام، والمندوبين المعتمَدين في المنطقة الزرقاء، وتتيح فرصة المشاركة والتفاعل أمام القطاعَين الحكومي والخاص، والمنظمات غير الحكومية

حجز التذاكر متاح عبر Cop28.com/greenpass ، وتوفير خريطة مفصّلة للمنطقة الخضراء على الموقع الإلكتروني لـ COP28 لتسهيل الحضور والمشاركة

تذاكر الدخول الفردية صالحة لليوم الذي يحدده الزائر عند الحجز، يمكن مسحها ضوئياً للدخول مرة واحدة فقط، ولا يمكن مشاركتها مع الغير أو استخدامها للدخول المتعدد

دخول المنطقة الخضراء خلال الأيام الثلاثة الأولى للمؤتمر متاح عبر دعوات خاصة فقط

أبوظبي: أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عن فتح باب حجز التذاكر اليومية المجانية للمنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي للفترة من 3 إلى 12 ديسمبر القادم.

ويتيح COP28 للراغبين في زيارة المنطقة الخضراء حجز تذاكرهم عبر Cop28.com/greenpass، كما يوّفر الموقع الإلكتروني للمؤتمر خريطة مفصّلة للمنطقة الخضراء لضمان تسهيل المشاركة والاستفادة من برنامج فعاليات المنطقة، ويمكن للحضور زيارة مراكز المنطقة الخضراء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً، ويُسمح بدخول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل بدون تذاكر.

وتتيح التذاكر الفردية بدخول الزائر مرة واحدة في اليوم المحدد عند حجز التذكرة، حيث لا يمكن مسحها ضوئياً أكثر من مرة، وهي غير قابلة للمشاركة مع الغير ولا تتيح الدخول المتعدد. وندعو الزوار إلى استخدام مترو دبي كوسيلة أسرع وأكثر استدامة للوصول إلى موقع المؤتمر.

وتدير دولة الإمارات، التي تتولى رئاسة المؤتمر، المنطقة الخضراء التي تم تصميمها لتعزز التكامل مع المنطقة الزرقاء وقدرة الزوار على التفاعل والمشاركة.

توفر المنطقة الخضراء فرص متنوعة للمشاركة أمام القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، ولضمان احتواء الجميع، يُسمح بدخولها للجمهور العام، والمندوبين المعتمَدين من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المسموح لهم بدخول المنطقة الزرقاء.

بينما تخضع المنطقة الزرقاء لإدارة الأمانة العامة للاتفاقيّة، ويتاح دخولها للوفود التي تحمل صفة مراقِب معتمَد ولممثلي الأطراف المعتمَدين من جانب أمانة الاتفاقية.

وسيكون دخول المنطقة الخضراء متاحاً لحاملي التذاكر بدءاً من يوم 3 ديسمبر حتى ختام المؤتمر بينما يُسمح بدخولها في الأيام الثلاثة الأولى، من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، من خلال دعوات خاصة فقط.

ماذا سيحدث في المنطقة الخضراء؟

ستستضيف المنطقة الخضراء أكبر تجمع في العالم للمهتمين والمعنيين بمجال تغير المناخ، وستضم معارض تفاعلية عن موضوعات مناخية مختلفة، ومجسمات فنية، وعروض أفلام، وستشهد أكثر من 300 جلسة حوارية ونقاشية حول مجالات الاستدامة وتغير المناخ، وستتاح للزوار فرصة التواصل أكثر من 200 مجموعة تضم شركات خاصة ومنظمات مجتمع مدني، والاطّلاع على أنشطتها. جدير بالذكر أن ساعات العمل الرسمية للمنطقة الخضراء من 10 صباحاً وحتى 6 مساءاً، وتقام بعض الفعاليات بعد مواعيد العمل الرسمية بين الساعة 6 إلى 10 مساءاً.

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نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات: