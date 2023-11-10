أبوظبي، أصبح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأقوى المؤسسات المالية في العالم، أول بنك على مستوى العالم ينضم إلى ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، الذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 هذا الشهر.

ويهدف الميثاق إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ، والالتزام بالمسؤولية في تطبيق تعهدات تحقيق الحياد المناخي.

ويواصل بنك أبوظبي الأول جهوده لتنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة به والتي تتضمن التزامه بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليار دولار أمريكي للمشاريع الاستدامة في الفترة من 2022 إلى 2030. وحقق بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة، وحرص على وضع أهداف مستقبلية محددة تضمن وفاءه بالالتزامات التي يتضمنها ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، بما في ذلك:

الالتزام بتفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ووضع أهداف لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأهداف مرحلية أخرى تتسم بالمصداقية والشفافية، وتقوم على الحقائق العلمية.

انضمام الشركات إلى تعهد وطني، أو مبادرة دولية معترف بها تلزم الأعضاء بالوصول إلى الحياد المناخي.

إعداد خطة انتقالية ذات مصداقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، على أن يكتمل إعدادها خلال عام واحد من COP28.

الالتزام بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثات غازات الدفيئة والإبلاغ عن التقدم السنوي في تحقيق الالتزام بالوصول إلى الحياد المناخي، وتنفيذ الخطة الانتقالية.

في هذا السياق، قال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: "كلنا ثقة بأن ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي الذي أطلقته رئاسة COP28 سيسهم بدور كبير في تعزيز العمل المناخي في القطاع الخاص، لكونه يوضح الخطوات التي يحب على الشركات اتباعها على المدى القريب والمتوسط لتحقيق أهداف صافي انبعاثات صفري. ويأتي توقيع بنك أبوظبي الأول على هذا الميثاق كإنجاز جديد يُضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات في مجال الاستدامة، وجهوده الحثيثة لتحقيق أهدافه بالوصول إلى الحياد المناخي".

ويأتي انضمام بنك أبوظبي الأول على ميثاق الانتقال للحياد المناخي بعد إعلان البنك في أكتوبر 2021 عن انضمامه إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) الذي تقوده الأمم المتحدة، ليصبح بذلك أول بنوك دول مجلس التعاون التي تنضم إلى التحالف. كما انضم أيضاً إلى مبادرة الشراكة للحسابات المالية من أجل الكربون (PCAF)، والعديد من المبادرات العالمية الأخرى.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، ويمثل بوابة للتجارة وأنشطة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.2 ترليون درهم إماراتي (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2023، وهو من بين أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث رأس المال السوقي، وأحد أكبر المجموعات المصرفية في العالم. ويقدم البنك خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية. يذكر أن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصل البنك على تصنيف A من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv، ويعتبر الأفضل في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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