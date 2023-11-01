الإمارات العربية المتحدة: جمعية الاستدامة والمواد الخضراء (SSGM) هي منظّمة غير ربحية تمّ إطلاقها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون منصّة رائدة تهدف إلى نشر التوعية حول الاستدامة، والمواد الخضراء، والاقتصاد الدائري. وبصفتها منظمة قائمة على العضوية، تستفيد الجمعية من شبكة واسعة من الأعضاء والشركاء المهنيين الذين يمثّلون جميع القطاعات العاملة في مجالات الاستدامة وصناعة المواد.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الجاسم، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة جمعية الاستدامة والمواد الخضراء (SSGM): "إن نشوء هذه المنظمة الجديدة والفريدة إنما يهدف إلى تقديم خدمات استثنائية في التنمية المستدامة. ونحن نشجّع المنظمات والأفراد في المجتمع المحلي للانضمام إلينا في التزامنا وشغفنا لنكون شركاء في السعي إلى تحقيق التغيير الإيجابي لتعزيز البيئة وخدمة مجتمع الاستدامة." وأضاف: "إن نهجنا يقوم على زيادة الوعي وتعزيز مشاركة المعرفة حول الاستدامة والمواد الخضراء والاقتصاد الدائري، ولا سيما في إطار سعينا إلى دعم تطوير السياسات والقوانين المتعلٌّقة بهذه المجالات. وهدفنا الأسمى يتمثّل في إرساء وترسيخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الرائدة من حيث توفير المعرفة العالمية في مجال الاستدامة، مع التركيز على المواد الخضراء. تمارس الجمعية نشاطاتها حالياً من مقرّها في دبي، ونهدف إلى إنشاء مزيد من المكاتب التمثيلية في المنطقة."

تستضيف دولة الإمارات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ https://www.cop28.com/en// في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي لتوحيد الجهود العالمية نحو الاتفاق على حلول جريئة وعملية لتغيّر المناخ، والذي يعتبر التحدي العالمي الأكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي. ووفقاً للمعلومات الواردة في هذا الموقع، فإن الهدف يتمثّل في تقليل الانبعاثات بنسبة 43٪ بحلول عام 2030 وتصحيح المسار في ما يتعلّق بالتكيّف والتمويل والأضرارالناتجة من هذه الانبعاثات.

وأضاف الدكتور الجاسم: "تماشياً مع المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة COP 28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات، تتمثّل رؤيتنا في نشر التوعية وتعزيز الاستدامة والمواد الخضراء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فبالنسبة إلى جمعية الاستدامة والمواد الخضراء (SSGM) نعتبر تمكين فريقنا وتعزيز ثقافة الطموح للتقدم في المعرفة وتطوير مهارات المعرفة الذاتية، من الأهداف الأساسيّة في سبيل تحقيق مهمتنا في توحيد الجهود وإنشاء منصّة لتطوير الاستدامة والمواد الخضراء ذات قاعدة بيانات متكاملة بحيث تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مرجعاً عالميّاً في هذا المجال."

كما أوضح الدكتور وليد يعقوب، المؤسس المشارك وأمين صندوق جمعية الاستدامة والمواد الخضراء (SSGM)، أهمية التدريب قائلاً: "يُعتبر التدريب من الأنشطة الرئيسية للجمعية، حيث أن تنظيم وتسهيل ورش العمل التدريبية في المجالات المحورية للاستدامة والمواد الخضراء والاقتصاد الدائري من شأنه أن يفيد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء. وستكون ورش العمل التدريبية هذه بإدارة خبراء دوليين متميزين، كما سيتم اختيار الخبراء والمواد التدريبية لهذه الورش بعناية لضمان تطوير كفاءة ودراية المنظّمات المحلية والإقليمية من القطاعين العام والخاص. كما ستعمل الجمعية عن كثب مع السلطات ذات الصلة لتقديم إرشادات وتوصيات فنية حول الاستدامة والمواد الخضراء.

وتدعو جمعية الاستدامة والمواد الخضراء (SSGM) جميع المنظّمات من القطاعين الخاص والعام للانضمام إلى الجمعية، بما في ذلك أعضاء الشركات والأفراد المهتمّين بالابتكار من ذوي الخبرة الفنية في الاستدامة وانبعاثات الكربون والاقتصاد الدائري والمنتجات والمواد الخضراء.

لمزيد من المعلومات وتفاصيل العضوية، يُرجى زيارة موقع الجمعية الإلكتروني: SSGMUAE.COM

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