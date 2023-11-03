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دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق Climb2Change، وهي مبادرة عالمية تجمع بين مبادرات البنك وإنجازاته واسعة النطاق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التزامات المشرق بالتمويل المستدام وطموحاته الهادفة لتسريع الجهود البيئية والتأثير الاجتماعي. ولا يقتصر تركيز Climb2Change على مشاركة المشرق الفعّالة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف COP28) في ديسمبر المقبل فحسب، بل تؤكد أيضاً على التزام المشرق الثابت بالريادة في مجال الاستدامة والتأثير.

ومن المقرر أن تساهم مبادرة Climb2Change العالمية والفريدة من نوعها في تعزيز أداء المشرق القوي في مجال التمويل المتعلق بالاستدامة، والمنتجات والخدمات المصرفية المسؤولة، ومبادرات التأثير الاجتماعي، والالتزام بصافي الانبعاثات الصفرية، لتعزيز ريادة البنك في مجال الخدمات المصرفية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وفي معرض تعليقه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يتمثل دورنا المؤثر كمؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، في توجيه تدفقات رأس المال وتزويد العملاء بحلول تتجاوز مفاهيم التمويل التقليدي. ومن هذا المنطلق، ستساهم مبادرتنا العالمية الإستراتيجية الجديدة Climb2Change في تعزيز هذا الالتزام بشكل فعال، ولن يقتصر دور هذه المبادرة على الارتقاء بمستوى عملياتنا لتلبية أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فحسب؛ بل ستمكننا أيضاً من تحقيق قيمة مشتركة لجميع الأطراف المعنية، وذلك التزاماً بمفهومنا المتمثل بضرورة إتخاذ كل واحد منا دوره ومسؤوليته."

وأوضح أحمد عبد العال: "يتزامن إطلاق Climb2Change بصورة إستراتيجية مع مشاركتنا الفعّالة في مؤتمر الأطراف COP28، حيث تمتد رؤيتنا لهذه المبادرة لتتخطى مجرد السعي للتغيير ولنسمو بتطلعاتنا نحو تعزيز أواصر التعاون بين الأفراد والشركات الذين يشاركوننا هذه الرؤى والمبادئ ، فهدفنا ليس إلهام الآخرين فحسب، بل تمكينهم لبدء رحلتهم الخاصة من خلال Climb2Change. ولدفع التوسّع بنطاق الجهود والالتزامات تجاه البيئة والمجتمع والحوكمة، لضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع".

ومن خلال مبادرة جديدة قادمة تحت مظلة Climb2Change، سيقوم المشرق بأكبر عملية تنظيف للجبال في العالم من خلال رحلات تمتد إلى 14 جبلاً، منها الوصول إلى قمم 7 جبال، ومناطق التخييم الأساسية في الجبال الـ 7 المتبقية. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء الوعي، وتعزيز ممارسات إعادة التدوير والحدّ من النفايات والحفاظ على البيئة على المستوى العالمي، وبما يتماشى مع التزام المشرق بالاستدامة وحرصه على إحداث تغيير إيجابي في العالم.

كما يهدف المشرق إلى مشاركة أصحاب القرار والهيئات المسؤولة والمجتمعات المحلية والمنظمات والمتطوعين المهتمين بالجبال، ضمن إطار جهد تعاوني يسعى لإيجاد بيئة أكثر نظافة وصحة للجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرات المشرق المتواصلة تجعله نموذجاً مثالياً، حيث يدعو البنك الأفراد والشركات المتوافقين معه في الرسالة والرؤية حول العالم للمشاركة في رحلة Climb2Change والمساهمة معاً في بناء عالم مستدام.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك المشرق

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، وما زالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بحيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. وباعتباره أحد أوائل البنوك الخاصة في المنطقة، تميزّ المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصّصة للعملاء الجُدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساندة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم عبر؛ "تحدَّ اليوم"، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتهم، ومشاركتهم في مواجهة التحدّيات وتحقيق أهدافهم المالية، وإطلاق العنان لتطلّعاتهم نحو التميّز والنجاح.

ورغم الحضور القويّ للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، إلا أنّ المقرّ الرئيسي للمشرق وعملياته العالمية ما يزال في الشرق الأوسط، ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياتهم، فضلًا عن إتاحة الفرص أمامهم في أي زمان ومكان.

معنا، "تحدَّ اليوم"، وسنواصل دعمك ومساندتك في كلّ خطوة تخطوها. يُرجى زيارة www.Mashreq.com/rise