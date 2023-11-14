ClimateCall.com هي منصة تفاعلية شاملة مفتوحة للجميع ومصممة لدعم وتمكين الشباب حول العالم لاقتراح حلول وأفكار مبتكرة لبعض أبرز التحديات المناخية

يمكن للمشاركين اقتراح حلول جديدة لمعالجة ثلاثة تحديات مناخية هي: الأمن الغذائي وندرة المياه والطاقة المتجددة

ستحصل الأفكار الأعلى تقييماً على تمويل بمقدار 25,000 درهم إماراتي وفرصة للوصول إلى منصات التأثير العالمية والتواصل مع الشركاء والممولين من خلال المسرعات المستقلة

أبوظبي: أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي عن إطلاق منصة Climate Call التفاعلية الجديدة لتوليد واقتراح ودعم الأفكار والحلول المناخية المبتكرة من مختلف أنحاء العالم.

يمكن للراغبين بالمشاركة تقديم أفكارهم التي تشمل اقتراح مقاربات جديدة وحلول كلية أو جزئية لثلاثة تحديات مناخية عالمية هي: الأمن الغذائي وندرة المياه والطاقة المتجددة.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، في كلمة أمام الكونغرس العالمي للإعلام 2023 في أبوظبي: "إن التغير المناخي هو تحدٍ لا حدود له، لذلك فهو يتطلب حلولًا تتجاوز كل الحدود. وبالتالي فإن معظم جهودنا في المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي تنطلق من قناعتنا الراسخة بأنه يجب إشراك المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي في عملية صنع القرار العالمي، ولا سيّما شباب ومواطني الجنوب العالمي".

وأضافت: "ستكون منصة Climate Call منبراً لهذه المجتمعات ومتاحة للجميع، فهي منصة شاملة لمشاركة الأفكار الواعدة والتعاون لإيجاد حلول ممكنة، وبالنهاية الحصول على دعم ملموس لوضع وتنفيذ أفكار يمكنها المساهمة في تحقيق تقدم إيجابي حقيقي لكوكبنا. ومن المهم أن نقوم بتمكين الجميع من المشاركة في مسيرة التغيير المناخي".

شارك في المرحلة التجريبية لمنصة Climate Call أكثر من 200 شاب وطالب جامعي في سلسلة من فعاليات "هاكاثون"، نتج عنها طرح أكثر من 70 فكرة عبر ثلاثة تحديات.

وبمجرد تقديم الفكرة، يمكن للمشاركين الآخرين التعاون في تقييمها عبر الإضافة عليها وإبداء رأيهم حولها والتصويت لصالح أفضل الأفكار اعتماداً على جدواها وتأثيرها وإمكاناتها.

ستحصل مجموعة مختارة من الأفكار الأعلى تصويتاً كل عام على دعم ملموس من Climate Call والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تشمل تمويلاً يصل إلى 25,000 درهم إماراتي، وفرصة للتواصل مع الداعمين والمرشدين والمنظمات البارزة المعني بالتغير المناخي، والوصول إلى منصات التأثير العالمية مثل مؤسسة "ذا كلايمت ترايب" (The Climate Tribe) الاجتماعية التي تهدف إلى تحفيز العمل المناخي عبر سرد القصص والتفاعل المجتمعي والتابعة للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، حيث يمكنهم مشاركة أفكارهم على نطاق أوسع.

كما دُمج OpenAI GPT 4.0 في المنصة لدعم توليد المحتوى، مما يجعلها في متناول المستخدمين العالميين بصرف النظر عن مستواهم باللغة الإنجليزية.

يمكن زيارة المنصة والمشاركة الآن عبر زيارة الموقع الإلكتروني: ClimateCall.com

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي:

تهدف هيئة "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" إلى تعزيز نمو منظومة الاقتصاد الأخضر المزدهر بدولة الإمارات وجميع أنحاء العالم. ومن خلال تأسيس إطار تعاوني يعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات، تعمل الهيئة على تطوير آليات التمويل الأخضر ودعم إنشاء السياسات واللوائح التنظيمية الفعالة بغية تسريع تطوير وتنفيذ حلول تقنية عملية لإحراز تقدم ملموس في قضية التغير المناخي.

وقد روعي في تطوير مشاريع "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" ومبادراتها اتخاذ أعلى درجات الاهتمام والدقة لصنع منجزات ملموسة ونتائج قابلة للقياس بينما نمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. وتشمل هذه البرامج منصة مخصصة لتسريع تطوير حلول تكنولوجية معنية بقضية التغير المناخي، والتي ترصد الشركات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة وتزوّدها بحزمة واسعة ومخصصة من الدعم، بالإضافة إلى حاضنة فكرية تساهم في تطوير ونشر تقارير بحثية وغيرها من توصيات صياغة السياسات.

وتشرف الهيئة أيضاً على عدد من منصات المشاركة المجتمعية التي تعمل على زيادة الوعي وتوفير برامج تعليمية، بجانب استضافة الحوارات والنقاشات البنّاءة، ودعم الأفكار والجهود العملية، بما في ذلك "كلايميت ترايب"، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى دعم العمل المناخي وبرنامج Climate Call، الذي يجمع الأفكار المناخية من جميع أنحاء العالم. وتعد الهيئة أيضاً المحرك الأساسي لمجموعة من الشراكات والتحالفات على مستوى القطاعات، بما في ذلك تحالف الإمارات للكربون الذي يجمع عدداً من الشركاء يكرسون جهودهم لتعزيز نمو منظومة سوق الكربون بدولة الإمارات.

تأسست هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى جانب فريق متنوع من الخبراء المختصين في مجال أبحاث المناخ والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

لمزيد من المعلومات ومتابعة أحدث الأخبار والبيانات الخاصة بالهيئة، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني عبر www.uicca.ae، ويمكن متابعة الهيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي: لينكد إن – إنستجرام- إكس (تويتر)