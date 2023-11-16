جدة، المملكة العربية السعودية - تفتخر شركة بترومين، الاسم الرائد في قطاع السيارات بدخولها التاريخ في 13 نوفمبر 2023، من خلال إطلاقها الكبير لأول شبكة لصيانة للسيارات الهجينة والكهربائية في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المبادرة الرائدة، تماشيا مع خطة المملكة لعام 2030، نحو حلول النقل المستدامة لتؤكد أهمية الاستثمار في التقنيات الخضراء وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية بين المواطنين.

وبهذه المناسبة اقامت الشركة حفلاً في مدينة جدة حضره نخبة من الضيوف ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وأبرز الشخصيات المؤثرة في المملكة.

من جهته أعرب كاليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترومين، عن فخره بدور بترومين الرائد في حركة النقل المستدامة في المملكة. وقال "نحن متحمسون لأن نكون أول شبكة لمراكز الصيانة المتخصصة بصيانة السيارات الهجينة والكهربائية في المملكة الشي الذي يعبر عن التفاني والابتكار من قبل بترومين، وكذلك يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة ويعكس حرصنا لتكون المملكة السباقة في هذا التحول نحو النقل المستدام،"

تعتبر Petromin EV AUTO CARE الشركة المتطورة والمصباح الذي يشع بالتقدم، حيث تحتضن مستقبل النقل المستدام بفريق من الفنيين الماهرين المجهزين بأحدث التجهيزات الفنية من أجل توفير حلول الصيانة الموثوقة لمالكي السيارات الهجينة والكهربائية في المملكة من خلال 12 ورشة متخصصة ستعمل بكامل طاقتها بحلول الربع الأول من عام 2024، مع خطة طموحة لتحويل جميع المراكز إلى نموذج هجين. وما يميز Petromin EV AUTO CARE هو التفاني الثابت في الجودة والخبرة، حيث إن جميع الفنيين العاملين في هذه الشبكة المتطورة قد تم اعتمادهم من قبل معهد صناعة السيارات (IMI) في المملكة المتحدة، والهيئة المهنية الدولية لصناعة السيارات. لضمان أن كل فني يمتلك المهارات والمعرفة الجديدة المطلوبة لصناعة السيارات الكهربائية الناشئة. يعكس التزام بترومين بالحفاظ على أعلى المعايير من أجل توفير أفضل خدمة لسيارات العملاء بمفهوم يعتبر الأول من نوعه في المملكة، وسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بمعايير جديدة للوصول الى غد أفضل وأخضر.

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عن EV AUTO CARE

بترومينAuto Care EV هي شبكة صيانة السيارات الهجينة والكهربائية الرائدة في المملكة العربية السعودية، والتي أطلقتها بترومين بكل فخر. تقف EV AUTO CARE في طليعة حلول النقل المستدامة. مع أحدث المرافق التي تضم فنيين ذوي مهارات عالية ومعتمدين من معهد صناعة السيارات (IMI) في المملكة المتحدة، مما يضمن أعلى معايير الصناعة. بفضل التفاني الذي لا يتزعزع للجودة والخبرة، تُحدث بترومين EV AUTO CARE ثورة في خدمة السيارات، مما يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.