حظي الطرح بطلب قياسي حيث تجاوزت القيمة المستهدفة على الطرح أكثر من خمس مرات، محققاً المصرف بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين والاقليميين والمحليين في المصرف

تم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 5.695 % مما يمثل هامش تسعير قدره 115 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزينة الأمريكية لأجل 5 سنوات

يؤكد الإصدار الناجح للصكوك الخضراء على الثقة القوية لدى المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في جودة أصول مصرف أبوظبي الإسلامي وأدائه المالي.

يعتبر إصدار المصرف لأول صكوك خضراء خطوة رئيسية في استراتيجيته المرتبطة بتسريع التحول المناخي ويساهم في تحقيق التزام المصرف بالتمويل المستدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، نجاحه في اصدار 500 مليون دولار أمريكي من خلال اصدار صكوك خضراء ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي. وقام المصرف الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير الصكوك لأجل خمس سنوات الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695 %سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن وفي سوق السندات الخضراء التابع لبورصة لندن.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي واقليمي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار امريكي متجاوزًا القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً ا بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف. ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 115 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الامريكية،

ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي (للرابط: اضغط هنا).

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "نفخر بكوننا أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكًا خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، وهو الإصدار الذي جاء بناءً على جهود "أبوظبي الإسلامي" ومساهمته الفاعلة في تسريع ودعم جهود مواجهة تغير المناخ وتقديم الحلول تساعد على تيسير التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويعد إصدارنا لهذه الصكوك الخضراء خطوة مهمة على مسار رحلتنا نحو الاستدامة، وستقودنا إلى توسيع دور المصرف كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع اليوم."

وأضاف: "حظي إصدارنا للصكوك الخضراء بإقبال واهتمام كبيرين من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. وقد تجاوز الطلب على هذا الإصدار أكثر من خمس أضعاف محققين بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 ، ما يسلط الضوء على الطلب الهائل والثقة من المستثمرين في جودة أصول "أبوظبي الإسلامي". ويسعدنا أيضًا أن نرى استمرار هذا الطلب القوي بالتوازي مع تحديد فروق الأسعار بشكل ملموس. ويمكن أن يُعزى النجاح الشامل لهذه الصكوك إلى الإطار الواضح الذي يتبعه المصرف ضمن إطار التمويل المستدام، وسجلنا الحافل ونجاحنا في زيادة حصتنا السوقية وتحقيق عوائد مستدامة."

جاء إصدار الصكوك الخضراء مدفوعًا بطلب واسع نطاق من ثلاث مناطق، وتم تخصيص 78% لمنطقة الشرق الأوسط ، و13% لأوروبا 9% لآسيا وامريكا كما تم تخصيص 42% للبنوك التجارية و26% للخدمات المصرفية الخاصة و17% لمدراء الأصول والصناديق و16% لغيرها.

وكلّف مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد منسقًا عالميًا لإصدار الصكوك، بينما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين و مشتركين للإصدار ومديرين مشتركين للدفاتر.

إطار التمويل المستدام لدى مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد الإصدار الأول للصكوك الخضراء من مصرف أبوظبي الإسلامي جزءً من استراتيجيته للاستدامة، وقد تم إصدارها وفقاً لإطار التمويل المستدام لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو الإطار الذي يحدد المعايير ومتطلبات الأهلية التي تحدد المشاريع التي تحمل علامة "خضراء" أو "اجتماعية" أو "مستدامة". ويحدد الإطار أهلية المشاريع التي يمكن للمصرف تمويلها أو إعادة تمويلها، بما في ذلك إصدار الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة. وحصل مصرف أبوظبي الإسلامي على رأي الطرف الثاني من شركة "آي إس إس لحلول الشركات " بشأن هذا الإطار، والذي يضمن توافقه مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن "الجمعية الدولية لسوق رأس المال" ومبادئ السندات الاجتماعية والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء الصادرة عن "جمعية سوق القروض" ومبادئ القروض الاجتماعية. للتعرف على المزيد عن الإطار للرابط: اضغط هنا.

استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تم دمجها في إطاره للاستدامة، والذي يشتمل على ركائز أساسية مثل تعظيم الأثر الإيجابي، وأن يصبح شريكاً موثوقًا للعملاء مدى الحياة، وتعزيز بصمته الاقتصادية القوية، والحفاظ على ثقافته المؤسسية التي تركز على كوادره ودعم تميزه في مجال الحوكمة وترسيخ مكانته كشريك موثوق للمجتمعات.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 182 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.

يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 70 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والسودان، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78% من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".