أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، عن إدراج صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للتداول في سوق الأوراق المالية العالمية ببورصة لندن وفي سوق الأوراق المالية الخضراء التابع لبورصة لندن، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.

وكانت بورصة لندن قد رحبت بهذا الإدراج الذي يعتبر أول ادراج لصكوك خضراء مقومة بالدولار تصدره مؤسسة مالية في العالم والذي أتى بعد الادراج الناجح لـ صكوك المصرف بقيمة 750 مليون دولار أمريكي غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.

وكان المصرف قد أنهى بنجاح عملية اصدار هذه الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والتي تستحق بعد خمس سنوات، حيث قام المصرف بتسعير الصكوك الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695 %سنويًا. وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي واقليمي ومحلي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار امريكي متجاوزًا القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف. ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 115 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الامريكية.

وفي تعليق له على الحدث، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "يسعدنا ادراج صكوكنا في بورصة لندن لنكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تدرج صكوكا خضراء مقومة في الدولار في سوق عالمي. يؤكد هذا على التزام المصرف الراسخ بتبني وتطبيق مبادئ الاستدامة وحرصنا على تقديم منصة للمستثمرين الذين يشاركوننا ذات التوجه والالتزام بدعم المشاريع المفيدة بيئيًا واجتماعيًا. نحن سعداء بالاستجابة الكبيرة والواسعة الذي حظي بها طرح الصكوك من المستثمرين العالميين والإقليميين، ما يدل على التزامنا المشترك بالممارسات المالية المسؤولة والمستدامة. كما يعزز هذا الإنجاز مكانتنا كمؤسسة مالية ومصرفية رائدة في مجال التمويل المستدام، ويؤكد على توجهنا لإحداث تأثير دائم على مجتمعنا والعالم."

ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي ويعد هذا الإصدار من مصرف أبوظبي الإسلامي، خطوة رئيسية ضمن مساهمة المصرف لتسريع جهود التحول المناخي والتمويل المستدام.

ويكمن جوهر إطار التمويل المستدام (للرابط: اضغط هنا). الخاص بمصرف أبوظبي الإسلامي في تعزيز التزامه بقيم الشفافية والإشراف والعدالة والمسؤولية الاجتماعية، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويعد هذا الإطار بمثابة شهادة على التزام المصرف بضمان أخلاقية أدواته المالية واتسامها بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 184 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.

يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 60 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والسودان، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78% من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".