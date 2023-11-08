* تم إعادة نشر البيان الصحفي بناء على طلب الشركة المرسلة له

- اثنتان من أكبر الشركات المستقلة المتخصصة في إنتاج الطاقة عالمياً ستعملان مع شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار) على تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في ناختشيفان لتسريع تحقيق الحياد الكربوني

الرياض – المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أكوا باور"، الشركة السعودية المُدرجة، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل المعروفة أيضاً باسم )مصدر(، وشركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار)، بهدف تطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط في جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي بجمهورية أذربيجان.

وقع مذكرة التفاهم كلاً من توماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في أكوا باور، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وأفغان إيساييف، نائب رئيس شركة (سوكار).

وبما أن "أكوا باور"، و"مصدر" اثنتين من أكبر الشركات المستقلة المنتجة للطاقة النظيفة في المنطقة والعالم، ستعملان بموجب مذكرة التفاهم مع (سوكار)، لحشد الخبرات الهادفة إلى تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التي من شأنها أن توفر الدعم اللازم لجمهورية أذربيجان من أجل تحقيق طموحها في الحد من انبعاثات الكربون.

تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "تأكيداً على التزامنا بتعزيز حلول الطاقة النظيفة في العالم؛ يسعدنا أن نتعاون مع كل من (مصدر)، و(سوكار)، لتحقيق رؤية مشتركة نحو تحقيق مستقبلٍ مستدام وخالٍ من الكربون. من خلال العمل معاً؛ نؤكد سوياً التزامنا الثابت بتسريع جهود إزالة الكربون على مستوى العالم. نحن فخورون في مساعدة أذربيجان على التقدم نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق الحياد الكربوني، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم مثال يحتذى به في هذه الصناعة".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "سعداء بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة وتسريع تطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة. وتعد هذه الاتفاقية امتداداً لشراكتنا مع المؤسسات الأذربيجانية التي أثمر عنها تطوير محطة كاراداغ للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميجاواط، الأكبر من نوعها في المنطقة. كما يأتي هذا المشروع بمنطقة نخجوان في إطار خططنا لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 10 جيجاواط بأذربيجان، بما يدعم تحقيق طموحات البلاد المتعلقة بالحياد المناخي. ويعكس تحالفنا مع كل من (أكوا باور)، و(سوكار)، التزامنا وهدفنا المشترك في دعم مساعي الدول لتنويع مزيج الطاقة وبناء اقتصادات خالية من الانبعاثات، وضمان مستقبل أكثر استدامة".

بدوره، قال أفغان إيساييف، نائب رئيس شركة (سوكار): "يسعدنا إضفاء الطابع الرسمي على التعاون الثلاثي بين (سوكار)، وشريكينا الموقرين، (أكوا باور)، و(مصدر)، مما يرفع من مستوى تطلعاتنا لتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة في أذربيجان. تمثل هذه الشراكة خطوةً حاسمةً في رحلتنا نحو مستقبل الطاقة المستدامة. كما يؤكد هذا التحالف الاستراتيجي التزامنا بتسخير الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتعزيز جهودنا للحد من انبعاثات الكربون، ودعم النمو الاقتصادي في منطقتنا. نشعر بحماسٍ كبير للشروع في هذا المسار من تحول الطاقة، والمساهمة بجعل أذربيجان أكثر اخضراراً وازدهارًا".

وكانت أكوا باور قد دخلت سوق أذربيجان في عام 2019، لدعم دولة أذربيجان الواقعة في آسيا الوسطى في تحقيق أهدافها الطموحة للتكامل في مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وإزالة الكربون.

الجدير ذكره، أن شركة أكوا باور تنفذ حالياً مشروع مزرعة رياح بقدرة 240 ميجاواط في أذربيجان، بقيمة استثمارية تبلغ 286 مليون دولار أمريكي. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، تم التوقيع على أربع اتفاقيات مختلفة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في جمهورية أذربيجان، إلى جانب اتفاقيات لتنفيذ لمحطة طاقة رياح برية بسعة 1 جيجاواط، وأخرى محطة طاقة رياح بحرية بسعة 1.5 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة الأذربيجانية تتضمن قيام أكوا باور بتطوير نظام تخزين طاقة البطاريات، بينما يندرج ضمن الاتفاقية المبرمة مع شركة (سوكار) تحقيق تعاون مشترك في مجال استكشاف قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتنشط "مصدر" في أذربيجان منذ عام 2020، حيث تقوم بتطوير محطة قاراداغ للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميجاواط، وسيتم تشغيلها في أكتوبر من هذا العام. كما وقعت اتفاقيات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية وطاقة الرياح البحرية، والهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط في الدولة، بالإضافة إلى توسيع القدرة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات عبر تقنيات متعددة.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 77 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 310.5 مليار ريال سعودي (82.8 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 53.69 جيجاواط من الكهرباء و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com