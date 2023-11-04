ستعمل أربعة من الاستثمارات البيئية والقابضة الرئيسية للشركة العالمية القابضة تحت إشراف شركة "سيريوس العالمية القابضة".

سيؤدي نقل الملكية إلى تسريع التزام "سيريوس العالمية القابضة" كلاعب مناخي عالمي لتسريع التحول نحو اقتصاد الحياد المناخي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، وهي تكتل عالمي متنوع ومقرها في أبوظبي، عن نقل أربعة من شركاتها التابعة في مجال البيئة إلى شركة سيريوس العالمية القابضة والتي توفر التكنولوجيا للنمو "الحلول الداعمة" التي تكافح التغيير المناخي وتؤثر على توجيه التحول الرقمي لجذب الاستثمار.

وسوف تقوم سيريوس بتسخير الحلول الصناعية والتكنولوجية لإزالة الكربون، واحتجاز غاز الميثان وتقليله، وكفاءة الطاقة النظيفة، واستعادة المياه وكفاءتها، كحافز للتغيير الإيجابي وتقليل التأثير البيئي.

وستشمل عملية نقل الملكية شركة Green Energy Investment Holding RSC LTD، وشركةGreen Enterprise Investment Holding RSC LTD، وشركة Green Vitality LTD، و80% من شركة Rebound Limited. وتمثل هذه الصفقة استكمالاً لإنجاز متوقع، كجزء من خطط الشركة العالمية القابضة لتنمية شركة سيريوس العالمية القابضة لتصبح واحدة من الشركات التابعة الرئيسية لها، إلى جانب الشركات الثمانية التابعة الأخرى المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "إن نقل هذه الكيانات الأربعة يزيد من تركيزنا على النمو المستقبلي ويتيح أيضًا التوزيع المنضبط للأصول، بما يتماشى مع خطتنا الإستراتيجية لتعزيز توسع شركة سيريوس العالمية القابضة".

ويشمل نهج سيريوس الشامل رحلة تحويلية إلى عالم مترابط رقمياً، وتمكين الحكومات والشركات والمجتمعات من التفوق من خلال الابتكارات التكنولوجية الرائدة.

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عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر FTSE ADX 15 (FADX 15)، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تحمل الشركة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية والجمع بين الأعمال. تضم أكثر من 479 شركة فرعية وأكثر من 104,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والبحرية والتجريف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وإنتاج، وتصنيع الأغذية، والمرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات - وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تظل الشركة العالمية القابضة تركز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.