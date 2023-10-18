ايمن عباس: استراتيجيتنا تتماشى مع رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتأسيس للتحول الي مستقبل خالي من أي انبعاثات كربونية

القاهرة،: وقعت إنترو للموارد المستدامة، بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس للطاقة لتنفيذ وتركيب مجموعة من محطات توليد الطاقة المشتركة CHP عالية الكفاءة في مصر والمنطقة بقدرة 300 ميجاوات بحلول عام 2030، وذلك بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغييرات المناخية من خلال توفير الغاز الطبيعي حيث ستكون باكورة هذه المحطات المزمع تنفيذها في مصر.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية إنترو للموارد المستدامة التي تهدف إلى المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية من خلال تنفيذ سلسلة من مشروعات الطاقة المشتركة CHP باعتبارها تمثل واحدة من حلول مواجهة التغيرات المناخية، ودعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، والتأسيس للتحول الي مستقبل خالي من أي انبعاثات كربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

أعرب هاني هلالي، رئيس شركات الطاقة والمرافق بإنترو للموارد المستدامة، عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة سيمنس للطاقة، التي تمثل إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بما لديها من عمليات تشغيلية في جميع أنحاء العالم، وذلك اعتمادًا على تواجدها المحلي القوي في الدول التي تعمل بها، ومحفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافة مكونات سلاسل القيمة لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول لا يعد التعاون الأول بين الشركتين. ويتعاون الطرفان بالفعل في تنفيذ محطة توليد طاقة مشتركة بمدينة العاشر من رمضان

يتضمن بروتوكول التعاون توليد 300 ميجاوات بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من محطات توليد الطاقة المشتركة CHP في مصر والمنطقة، وذلك عبر دراسة كل المشروعات والفرص المتاحة ووضع خطط مناسبة لتنفيذها، على أن يتم تنفيذ أولى هذه المحطات في مصر، حيث تتولى إنترو للموارد المستدامة وفقاً لبروتوكول التعاون مسئولية توفير التمويل والتطوير الشامل للمحطات، بينما تتولى شركة سيمنس للطاقة المساهمة في الدراسات الفنية وتزويد المحطات بالتوربينات وغيرها من المعدات اللازمة.

ومن جانبه صرح ديتمار سيرسدورفر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة بالشرق الأوسط بأن هذه الاتفاقية الهامة مع إنترو ستعمل على توسيع شراكتنا وستساعد على تسريع معدلات التخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بمصر, من خلال الاستفادة من تقنيات الحرارة والطاقة المركبة (CHP) عالية الكفاءة من سيمنس للطاقة وتحسين الاستدامة في جميع أنحاء البلاد. إنّ الشراكات المبتكرة مثل هذا الشراكة تمثل عاملًا حيويًا لتقليل الانبعاثات الكربونية، لذا أتطلع إلى تعزيز تعاوننا الهام مع إنترو بشكل أكبر.

وسيساعد هذا التعاون بفاعلية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر والمنطقة لأن هذه المحطات محل بروتوكول التعاون ستساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الكربون، وهو ما يتوافق مع توجهات الحكومات بمصر والمنطقة والعالم أجمع بالعمل على تعظيم فرص الاستفادة من الطاقة المشتركة CHP في المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يوفر التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدول نتيجة دعم مدخلات إنتاج الطاقة؛ ونفس الأمر بالنسبة لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى دور الطاقة المشتركة في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من تلوث البيئة

ومن جانبه أضاف أشرف حماسة الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة بمصر بأنه :يسعدني قيام سيمنس للطاقة بتوسيع شراكتها الهامة مع إنترو للمساهمة فى التخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي اعتمادًا على تكنولوجيا الحرارة والطاقة المركبة (CHP) عالية الكفاءة من سيمنس للطاقة، والتى أيضا تتوافق مع رؤية مصر 2030. إنّ هذا التعاون سيدعم مصر في مسيرتها الطموحة للإسراع بعملية تحول الطاقة والتخلص من الانبعاثات الكربونية

وأضاف محمد عباس رئيس مجلس إدارة للموارد المستدامة: "هذا التعاون يؤكد حرص إنترو للموارد المستدامةعلى المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية في مصر والمنطقة، وتوافق استراتيجية إنترو للموارد المستدامة مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال البحث عن حلول لتوفير الطاقة واستخدام الوقود الاخضر، بما يتماشى مع مستقبل خالي من أي انبعاثات كربونية، خاصة وأن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

إنترو للموارد المستدامة هي شركة قابضة تضم عدة شركات تعمل في الاقتصاد الأخضر و لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة المتجددة و ترشيد الطاقة و تدوير و الإدارة الذكية للمخلفات. تعتبر شركة انترو للموارد المستدامة ايضاً إحدى شركات انترو القابضة للاستثمارات التي تضم تحت مظلتها مجموعة متنوعة من الشركات التي أثبتت نجاحها في مختلف المجالات في المنطقة مثل شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز والتي تم البدء في تداول أسهمها بسوق الأسهم السعودية "تداول" في 11 أكتوبر.

سيمنس للطاقة هي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. تتعاون الشركة مع عملائها وشركائها في ابتكار نظم الطاقة المستقبلية، وهو ما يدعم انتقال سلس نحو عالم الغد الأكثر استدامة. ومن خلال محفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافة مكونات سلاسل القيمة لقطاع الطاقة، بداية من توليد ونقل الطاقة وصولًا لحلول تخزين الطاقة. هذا وتتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة مثل التوربينات البخارية والغازية والوحدات الهجينة لتوليد الطاقة التي تعتمد على الهيدروجين، بالإضافة لمولدات الطاقة والمحولات الكهربائية. تجدر الإشارة أن أكثر من 50% من محفظة حلول ومنتجات الشركة ليس لها انبعاثات كربونية. في الوقت نفسه، تمتلك سيمنس للطاقة الحصة الحاكمة من أسهم شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة (SGRE) وهو ما يجعل منها كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. يشار إلى أنّ الحلول التكنولوجية من سيمنس للطاقة تساهم في توليد حوالي سُدُس الطاقة الكهربائية في العالم. يعمل في سيمنس للطاقة 91,000 موظف في أكثر من 90 دولة حول العالم، وقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 28.5 مليار يورو في العام المالي 2021. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.siemens-energy.com

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