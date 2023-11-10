أبوظبي - عقدت جامعة السوربون أبوظبي المؤتمر الثالث من برنامجها ما قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وناقش المؤتمر الأضرار التي تلحق بالبيئة وكيفية سن قوانين للتعويض عنها. وتميز الحدث كونه المؤتمر الذي اختتمت الجامعة به برنامجها التحضيري، والذي يعد منصة مكرسة لتعزيز المناقشات الهادفة والتعاون والاستراتيجيات الفعالة التي تهدف إلى معالجة القضايا البيئية استعدادًا لمؤتمر الأطراف (كوب 28).

بحث المؤتمر بعنوان "الأضرار التي تلحق بالطبيعة: كيفية التعويض" في أحد المحاور الرئيسية لمؤتمر الأطراف – موضوع الخسائر والأضرار، والذي ركز على مناقشة تحديات تنفيذ إطار قانوني لحماية الطبيعة. ونظم هذا المؤتمر البروفيسور لوك غرينباوم، رئيس قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة السوربون أبوظبي.

كما سلط الحدث الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالطبيعة والتعويض عنها. وجمع خبراء من منظمات بيئية وباحثين من جامعات مرموقة لمناقشة الحلول والاستراتيجيات الممكنة للحفاظ على الطبيعة واستدامتها.

وعلّق البروفيسور لوك غرينباوم، رئيس قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية في الجامعة قائلاً: "عقد هذا المؤتمر في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28). وتتمثل إحدى القضايا المطروحة في كيفية تمثيل الطبيعة في المحكمة وكيفية تعويض الأضرار التي تتعرض لها، حيث لا تتمتع الطبيعة بشخصية قانونية. ولذلك، من الضروري تحديد الوسائل المناسبة لإصلاح هذه الأضرار. "

وأضاف جرينباوم: "تمت مناقشة كيفية تقييم الخسائر وكيفية تنفيذ التعويض العيني. وقد دُعي القانون الدولي العام والخاص في إطار هذا المؤتمر إلى تقديم رد أولي، إذ الضرر غالباً ما يكون عابر للحدود الوطنية. وأخيراً، أجرى الخبراء خلال المؤتمر دراسة حالة حول الإصلاح العيني للشعاب المرجانية على ساحل الإمارات العربية المتحدة."

تلتزم جامعة السوربون أبوظبي باستضافة سلسلة من المؤتمرات طوال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف، مما يدل على تفانيها في تعزيز الخطاب والحلول البيئية.

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