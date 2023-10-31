لتعزيز وعي الطلبة بأهمية الاستدامة،

يُقام البرنامج افتراضياً خلال الفترة من 4 - 28 نوفمبر 2023

سيحصل الطلبة المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة تقديرية لالتزامهم في مجال الاستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة أبوظبي، في إطار حرصها على تعزيز معرفة الطلبة بالاستدامة وتماشياً مع عام الاستدامة في الدولة، إطلاقها برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان مستعدون لـمؤتمر الأطراف كوب28: دور ريادي نحو مستقبل مستدام"، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات. ويهدف البرنامج، المقرر إقامته افتراضياً عبر الإنترنت خلال الفترة من 4-28 نوفمبر 2023، إلى تعزيز معرفة الطلاب ورفدهم بالأدوات اللازمة لفهم مختلف جوانب الاستدامة وتبنيها، بما في ذلك فرص العمل المراعية للبيئة، و"قمة المناخ كوب28"، وغيرها.

سيتيح البرنامج الفرصة للطلاب لخوض تجربة تعليمية تفاعلية وغنية، يكتسبون من خلالها رؤية شاملة لأفضل الممارسات المستدامة في مختلف المجالات، حيث سيركز البرنامج على أهمية المحافظة على البيئة والمسؤولية تجاهها وتقدير التنوع في المجتمع والتأكيد على دوره الأساسي في تقدم البشرية.

وسيسلط البرنامج الضوء على 8 مواضيع رئيسية، سيتناولها أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في جامعة أبوظبي، إلى جانب مجموعة من الخبراء في هذه المجالات.

تشمل مواضيع البرنامج "التعلم المعزز بالذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام" و"أهداف التنمية المستدامة" و"القمة العالمية للمناخ (كوب28)، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية، ودورها في دفع جهود الاستدامة العالمية" و"الاستدامة الاجتماعية: الوعي الاجتماعي والترابط الإنساني" و"الابتكار المستدام" و"ريادة الأعمال" و"الممارسات الإدارية". بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية وأخلاقيات الاستدامة، ووضع المعرفة العلمية والهندسية في خدمة الاستدامة وأنظمة الرعاية الصحية المستدامة والصحة العامة، والتأكيد على أهمية الوظائف المراعية للبيئة لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "سعداءٌ باستضافتنا لبرنامج الاستدامة المعتمد مستعدون لـمؤتمر الأطراف كوب28: دور ريادي نحو مستقبل مستدام"، والذي يأتي في إطار استراتيجية جامعة أبوظبي الرامية إلى الاستمرار في معالجة التحديات البيئية الملحة، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق التفوق في مجال الاستدامة، والإسهام بفاعلية في جهود دولة الإمارات الدؤوبة لمكافحة تغير المناخ، مبادرةٌ تُجسد التزام قادتنا وأعضاء هيئة التدريس بتوفير مستقبل واعد لطلابنا ومجتمعنا."

وفي ختام البرنامج سيُمنح الطلبة المشاركون شهادة تقديرية لالتزامهم وتفانيهم في تحقيق الاستدامة وفهمهم الشامل للمفاهيم الأساسية التي تم استكشافها خلال الدورة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، وتُعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، ومن بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية»، وتنسجم استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة عالمياً.

يبلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة ما يزيد على 7,500 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، يتوزعون على مقراتها في أبوظبي ودبي والعين والظفرة، وتضم العديد من الكليات، بما فيها: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتميز جامعة أبوظبي ببرامجها الأكاديمية المتطورة والمعتمدة دولياً، وبنسب التوظيف المرتفعة بين خريجيها الذين يعمل كثير منهم في وظائف مميزة، وآخرين يتابعون دراساتهم العليا في الجامعة أو في مؤسسات أكاديمية أخرى مرموقة. ويقدم هذا الصرح الأكاديمي العريق لأعضاء هيئة التدريس والطلبة موارد ومرافق وفرص تعليمية رفيعة المستوى؛ تعزز الابتكار وتساعد الباحثين على إنتاج المعارف، وإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات.

نجحت جامعة أبوظبي في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة، وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا، وبتصنيف عالمي ضمن أفضل 301-350 جامعة في العالم وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية» 2023، وحصلت على 5 نجوم ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية. وتعد الجامعة من بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حصولها على اعتمادات مرموقة على مستوى المؤسسات أو الكليات أو المواد الدراسية.

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