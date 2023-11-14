مجموعة من الفعاليات التي تعنى بالعمل المناخي تدعو كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له والمهتمين بقضايا المناخ ليكون لهم دوراً تجاه مستقبل كوكبنا

تجمع فعاليات “بوب كوب” كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، من أفراد ومدارس وجامعات ومجموعات مجتمعية وجهات حكومية وشركات خاصة

يقدم “عام الاستدامة” دليل الإرشادات لمنظمي الفعالية الذي يتضمن المعلومات اللازمة لتنظيم بوب كوب ناجح

الإمارات العربية المتحدة - يطلق “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع كوب 28، "بوب كوب" والذي يعد مجموعة من الفعاليات المجتمعية المقامة في مختلف أنحاء الدولة. تدعو فعالية بوب كوب كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له لاستكشاف والتخطيط لمستقبل مزدهر لكوكبنا، ومشاركة الأفكار والتطلعات مع ضيوف كوب28.

ويوجه عام الاستدامة الدعوة إلى المدارس والجامعات والمجتمعات والدوائر والجهات الحكومية على تنظيم واستضافة أنشطة وفعاليات “بوب كوب” وجعلها في متناول الجميع.

الدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالانضمام أو استضافة فعالية “بوب كوب” الخاصة بهم، وذلك من خلال الموقع الرسمي لعام الاستدامة، ويمكن تحميل دليل الإرشادات الذي يحتوي على جميع المعلومات الأساسية اللازمة لتحقيق الأثر المطلوب في قضايا المناخ. تهدف الفعالية لتشجيع الجميع للتعرف على طرق الاستدامة وإيجاد الحلول والمشاركة في التأثير الجماعي للتصدي للتغير المناخي، مما يجعله الحدث الأكثر شمولاً من بين جميع فعاليات كوب.

وفي حديثه عن إطلاق فعاليات "بوب كوب" أوضح عيسى السبوسي مدير مشروع - عام الاستدامة: "تمثل استضافة كوب 28 إنجازاً هاماً ضمن الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات، حيث يجتمع العالم للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاقية باريس لإجراء تقييم عالمي للتقدم الذي أحرزته. يعد كوب 28 تدشينًا لـ "حقبة العمل" التي تستمر سبع سنوات وتركز على تنفيذ الوعود وتطبيقها على أرض الواقع. ومن خلال الالتزام بتراثنا المتأصل في الاستدامة، نأمل بالاستمرار في تعزيز جهود داعمي العمل المناخي الذين يعملون على حل المشاكل بعقلية عملية تمكنهم من تصميم مستقبل مستدام للجميع. وقد تركزت جهودنا على تمكين كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له للتصدي لأزمات تغير المناخ وبناء الجيل القادم من قادة البيئة".

صُمم “بوب كوب” لمجموعات تتكون من 10 إلى 15 شخصًا في المجموعة الواحدة، لتشجيع المشاركين على تعزيز تواصلهم مع الأرض من خلال أنشطة عملية وتجارب تأملية، وإجراء تقييم شخصي لسلوكياتهم المستدامة، وتعلم مبادئ التصميم وطرق التطبيق العملي لتحقيق الحياد المناخي. يتبادل المشاركون من بعدها أفكارهم إلى جانب طموحاتهم وخطط العمل مع قادة المناخ المشاركين في كوب28، من خلال رسائل مرئية يجري عرضها في كوب28 وعبر الإنترنت.

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب28) في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو بدبي.

كما يمكن للأفراد والمدارس والجامعات والشركات الخاصة والمجتمعات والجهات الحكومية المهتمين بتنظيم فعالية “بوب كوب” عبر تحميل دليل الإرشادات الذي يتضمن المعلومات اللازمة لتنظيم تجمع ناجح. للمزيد من التفاصيل والمعلومات حول كيفية تنظيم “بوب كوب”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ"عام الاستدامة": https://uaeyearof.ae/ar/our-duty/initiatives/popcop

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عن عام الاستدامة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن عام 2023 "عام الاستدامة" والذي يمتد من يناير حتى ديسمبر 2023. يهدف العام إلى تشجيع الممارسات المستدامة والعمل الجماعي لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له. يشرف على مبادرات العام كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان.