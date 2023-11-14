يعقد في دبي تحت عنوان "رأس المال والشركات" بالتعاون مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشف معهد حوكمة، مركز دبي المالي العالمي، عن الخبراء الدوليين والإقليميين المتحدثين وموضوعات حلقات النقاش وجلسات الخبراء في مؤتمره المقام قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب ٢٨". ويعقد المؤتمر في دبي بفندق دوست ثاني، يومي ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجاري، تحت عنوان رأس المال والشركات، وذلك بالتعاون مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات، وهي جهة تضع معايير الحوكمة الخاصة بالاستثمار المسؤول، وتضم في عضويتها مستثمرين مسؤولين عن أصول تزيد قيمتها عن 77 تريليون دولار.

تمشياً مع التركيز العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب ٢٨"، سيركز مؤتمر حوكمة على مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية مع التأكيد على أهمية ممارسات الحوكمة والاستدامة. وستقدم حلقات النقاش العامة والكلمات الرئيسية للمؤتمر رؤى غنية وتسهم في تعزيز الحوار الهادف حول الموضوعات الملحة المطروحة.

وقال الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة: "نحن فخورون جداً بالكشف عن قائمة استثنائية من المتحدثين الخبراء وموضوعات الجلسات المثيرة للفكر والنقاش الحيوي، حيث سيقود المتحدثون والخبراء محادثات هادفة ومهمة تتعلق بالحوكمة والاستدامة وعلاقتها بالاستثمار. وفي الوقت الذي يتطلب فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب ٢٨"، مشاركة جهودنا ودورنا الفعال، فإن هذه الأصوات والأفكار تحظى بأقصى قدر من الاهتمام، وهي مفيدة في تشكيل الطريق إلى الأمام. وسنمهد معاً الطريق لمستقبل تكون فيه حوكمة الشركات والاستدامة في طليعة التقدم الإقليمي والعالمي، ما يثري جهودنا الجماعية في التصدي للتحديات الملحة التي تواجه عالمنا.

وتابع الدكتور أحمد: بالتركيز على موضوعات مهمة بما في ذلك الرؤى الوطنية نحو الاقتصادات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور مجلس إدارة الشركات في حوكمة الاستدامة، ستتطرق سلسلة من حلقات النقاش الجذابة في اليوم الأول إلى الديناميكيات التي تشكل أداء الشركات، وعلى مدار اليوم، سيشارك الخبراء والحضور في حوارات بناءة وهادفة، ويتبادلون خبراتهم ووجهات نظرهم حول كيفية تأثير هذه المواضيع على عالم الشركات، وهذه المناقشات ليست حاسمة فقط لفهم الديناميكيات المتطورة للأعمال ولكن أيضاً لتشكيل الاستراتيجيات التي ستؤدي إلى مستقبل مستدام ومزدهر.

وأردف الدكتور أحمد: يَعدُ اليوم الثاني من المؤتمر ببداية مضيئة بكلمة رئيسية يلقيها دانييل بلوم، رئيس حوكمة الشركات وكبير محللي السياسات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم المبادئ العالمية المعدلة لحوكمة الشركات لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تم اطلاقها الشهر الماضي. وبعد ذلك، ستحتل سلسلة من حلقات النقاش المثيرة للفكر مركز الصدارة، وتتناول موضوعات حيوية بما في ذلك جني فوائد الأصول غير الملموسة لتحقيق قيمة الشركات على المدى الطويل، ومواءمة معايير الاستدامة للشركات، والمحاسبة المالية وضمان إعداد تقارير الاستدامة، وستستكشف هذه الجلسات الجوانب المتطورة لحوكمة الشركات والاستدامة.

ومن جانبها، سلّطت كيري وارنج، الرئيس التنفيذي لـ "ICGN"، (منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات) الضوء على أهمية هذا الحدث قائلةً: "لم تعد الحوكمة السليمة للاستدامة أمراً من الجميل أن يكون لديك، بل أصبح أمراً حتمياً، ويتعين على الشركات إضافة القيمة، ليس فقط للمساهمين، ولكن لجميع أصحاب المصالح. وعلى الشركات توظيف مواردها في معالجة المخاطر والفرص الاجتماعية والبيئية بشكل فعال الآن وفي المستقبل، وبينما يجتمع قادة الأعمال والمستثمرون وأصحاب المصالح في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، تفخر الشبكة الدولية للحوكمة بعقد هذا الحدث المهم مع معهد حوكمة، للمساعدة في بناء الإجماع حول جعل أهداف الاستدامة حقيقة واقعة في المنطقة العربية والعالم.

إلى ذلك، يوفر هذا المؤتمر فرصة قيمة للقادة والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف القضايا الحاسمة المحيطة بحوكمة الشركات والاستدامة والعمل المناخي. إنها منصة محورية لأولئك الذين يسعون إلى تشكيل مستقبل الممارسات التجارية المسؤولة. كما أن التسجيل في المؤتمر مفتوح الآن، بدون رسوم حضور، وندعو المشاركين المهتمين إلى تأمين أماكنهم على الفور، حيث أن الأماكن محدودة والطلب مرتفع.

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عن حوكمة

معهد حوكمة هو معهد عالمي لحوكمة الشركات، يعمل على تحسين ممارسات حوكمة الشركات للحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسس معهد حوكمة في عام 2006 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي واتحاد المصارف العربية وسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز أفضل ممارسات حوكمة الشركات والشفافية والمساءلة في الشركات. ويقدم معهد حوكمة خدمات المناصرة والتدريب والبحث والاستشارات للشركات والحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حول ICGN (منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات)

بقيادة المستثمرين المسؤولين عن الأصول الخاضعة للإدارة بحوالي 77 تريليون دولار، والجمع بين الشركات وأصحاب المصلحة، تقدم منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات أعلى معايير حوكمة الشركات والإشراف على المستثمرين في جميع أنحاء العالم سعياً وراء خلق القيمة على المدى الطويل، والمساهمة في اقتصادات ومجتمعات صحية ومستدامة.

يعتمد برنامج العمل الدولي الشامل لـمنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات على ثلاثة أهداف أساسية على النحو التالي:

التأثير: السياسة العامة والممارسة المهنية مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات وإدارة المستثمرين.

الاجتماع: أحداث عالمية مؤثرة لتبادل المعرفة وبناء الشبكات والتعاون عبر أسواق رأس المال.

الإلهام: متخصصو الحوكمة والإشراف مع التوجيه والتعليم للسياسات والأنشطة والاستراتيجيات وإعداد التقارير الداخلية.

للاستفسارات الصحفية، يرجى الاتصال بـ Leanne Gouck – Leanne@saharapr.com