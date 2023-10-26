الشراكة تعكس إلتزام المجموعة بمعايير الاستدامة ودعم حلول النقل المستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت "مجموعة الفطيم"، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية في الشرق الأوسط والرائدة في قطاع السيارات، عن مشاركتها بصفة "شريك استراتيجي للنقل الكهربائي" في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

تأتي مشاركة "مجموعة الفطيم" في هذا الحدث العالمي كشهادة بارزة على الدور الحيوي والرائد الذي تؤديه المجموعة على امتداد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، فضلاً عن التزامها الراسخ بمعايير الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم: "تتماشى شراكة "مجموعة الفطيم" مع مؤتمر الأطراف (كوب 28) مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قد أرست معايير جديدة في مجال الاستدامة، وقدمت مثالاً يحتذى به للشركات كافة، فهي من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وقعت وصادقت على معاهدة باريس للمناخ، إلى جانب إعلانها عن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".

وأضاف: إن مستقبل الأعمال والشركات مرتبط بحماية البيئة على كوكبنا، وانطلاقاً من دور "مجموعة الفطيم" كأحد الفاعلين الرئيسيين في قطاع السيارات بدولة الإمارات، فإن مسؤوليتنا تفرض علينا مواصلة الالتزام بأهداف واضحة وقوية في مجال الاستدامة، إلى جانب دعم طموحات دولة الإمارات الخاصة بالعمل المناخي".

وتطمح "مجموعة الفطيم للسيارات"، أحد الأقسام الرئيسية في "مجموعة الفطيم"، إلى توفير 50% من مركبات الطاقة الجديدة، وتركيب 10% من محطات الشحن في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.

توفير حلول النقل المستدام لمؤتمر (كوب 28)

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، تقدم "مجموعة الفطيم للسيارات" أسطولاً مكوناً من 370 مركبة كهربائية خلال مؤتمر (كوب 28)، تشمل سيارات للركاب وحافلات وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب تركيب محطات الشحن الكهربائي الخاصة بها (Charge2Moov) للمؤتمر.

وعلى مدار الفعالية، ستقوم "مجموعة الفطيم للسيارات" بعرض محفظتها التجارية من حلول النقل الكهربائي، وذلك في الجناح الخاص بها في المنطقة الخضراء من مؤتمر (كوب 28). ويستضيف الجناح مجموعة طرازات المركبات الكهربائية المتطورة من محفظة "مجموعة الفطيم للسيارات". ويتضمن الجناح أيضاً مساحة مخصصة لعرض منظومة المركبات الكهربائية المتكاملة التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، بدءاً من المركبات الكهربائية المعروضة، ووصولاً إلى صالة العرض للسيارات الكهربائية القائمة على الواقع الافتراضي، إلى جانب خدمات ما بعد البيع المبتكرة وتقنيات التدريب على الصيانة.

كما تستضيف "مجموعة الفطيم السيارات"، في المنطقة الخضراء وضمن جناحها الخاص، جلسات نقاشية رئيسية تتناول أهمية إزالة الكربون بالنسبة لشركات الأعمال، وكيفية التزام الشركاء بالممارسات المستدامة على امتداد سلاسل الإمداد الخاصة بهم.

ومن جانبه، قال بول ويليس، رئيس "مجموعة الفطيم للسيارات": "يتعين علينا اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة أزمة المناخ، لا سيما ضمن قطاع السيارات، حيث يعد النقل البري مساهماً رئيسياً في انبعاثات الغازات الدفيئة. نحن ندرك حجم المسؤولية على عاتقنا بصفتنا رواد قطاع السيارات، ومدى أهمية التحول نحو اعتماد حلول أكثر استدامة في مجال السيارات، مما يسهم في استمرارنا بتلبية احتياجات النقل المتزايدة للسكان، فضلاً عن تحقيق أهداف العمل المناخي.

كما يتعين علينا اعتماد منظور شامل للقطاع، واستكشاف أساليب مبتكرة لتطوير منظومة المركبات الكهربائية الجديدة بالكامل، بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل الرائدة التي من شأنها أن تدعم التحول المستدام.

وأضاف: "يسلط مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 28) لهذا العام الضوء على أهمية العمل الجماعي، ويشرفنا حقًا أن نكون جزءًا من هذا التجمع العالمي المرموق والبالغ الأهمية".

دعم مساعي حلول النقل الصديقة للبيئة في دولة الإمارات

تركز "مجموعة الفطيم للسيارات" منذ سنوات عديدة على قيادة جهود التحول نحو حلول النقل الخضراء في دولة الإمارات. كما كانت المجموعة سبّاقةً في اعتماد أنظمة الدفع البديلة في قطاع النقل العام بدولة الإمارات، وتوفير مجموعة من خيارات النقل المستدام لعملائها في الدولة.

وعملت "مجموعة الفطيم للسيارات" في العامين الماضيين على تسريع عملية التحول من خلال العديد من المبادرات الرائدة، بما في ذلك إنشاء شركة جديدة مخصصة تحت اسم "شركة الفطيم للنقل الكهربائي"، وتطوير منظومة شاملة للسيارات الكهربائية تشمل العلامات التجارية الرائدة عالمياً، مع بنية تحتية لمحطات الشحن، وتقديم الخدمات المالية وخدمات التأجير مخصصة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى أول مركز تدريب معتمد من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية لتقديم خدمات دعم ما بعد البيع في المنطقة.

ووقعت "مجموعة الفطيم للسيارات" مؤخراً اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات خلال القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) في برشلونة، لدعم شبكة النقل المستدامة الخاصة بالهيئة، واستراتيجية مواصلات عامة خالية من الانبعاثات في دبي 2050. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم "مجموعة الفطيم للسيارات" بنشر أسطول من المركبات الكهربائية والهجينة لاستخدامها في المؤتمرات والفعاليات الهامة في دبي على مدى ثلاث سنوات.

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لمحة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات العملاء وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها

كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.alfuttaim.com