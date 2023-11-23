الخطوة تشمل إضافة سيارة مرسيدسEQS-SUV الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل المستدام.

تشير تقارير شركة بلاك لين الشرق الأوسط إلى زيادة في عدد السائقات الإناث، حيث تصل نسبة السائقات الآن إلى 50% من إجمالي السائقين.

نمو شركة بلاك لين في الشرق الأوسط المتسارع ينسجم مع المبادرات الصديقة للبيئة التي تطلقها دولة الإمارات ومؤتمر الأطراف كوب 28 المرتقب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلاك لين الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في تأجير السيارات مع سائق على مستوى المنطقة، والحاصلة على جائزة "الشركة الرائدة في تأجير السيارات مع سائق" في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2023، عن توسيع أسطولها المخصص من السيارات الكهربائية بالكامل بمقدار عشرة أضعافٍ والذي أطلقته في مارس 2023. ويشتمل ذلك على إدخال سيارات مرسيدس EQS-SUV الفاخرة، استجابةً للطلب المتزايد على حلول النقل المستدامة في المنطقة، والذي تؤكده الزيادة الملحوظة في عدد رحلات بلاك لين بنسبة 200% خلال الربع الأخير. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية خلال التحضيرات لانطلاق مؤتمر الأطراف كوب 28، وتهدف إلى تعزيز عروض خدمات بلاك لين الشرق الأوسط، وترسيخ مكانتها بصفتها مزوداً رائداً لحلول النقل الشاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مما يسهم في تعزيز مبادرات الاستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة التي تطلقها الدولة.

ويتكامل التوسع الإقليمي للشركة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد السائقين، ولا سيما السيدات، حيث نجح 120 سائقاً في إكمال برنامج التدريب التابع لأكاديمية بلاك لين لتدريب السائقين. وتمثّل السيدات ما يزيد على 50% من هؤلاء السائقين المحترفين، كما تعتزم الشركة زيادة هذه النسبة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، في إطار التزامها بتعزيز التنوع والشمولية. تعتمد أكاديمية بلاك لين لتدريب السائقين، التي تأسست في سبتمبر عام 2022، على أنظمة تدريب نظرية قائمة على برامج المحاكاة المبتكرة، والممارسات الفنية للقيادة الدفاعية، بالإضافة إلى ضمان أعلى معايير الخدمة، الأمان، الآداب، والتقدير.

يمكن للضيوف في دبي حالياً حجز سيارة مرسيدس بنز EQS-SUV بمنتهى السهولة من خلال تطبيق بلاك لين مع إمكانية "الجدولة لوقت لاحق"، وذلك في إطار التزام بلاك لين الشرق الأوسط بتزويد عملائها بتجربةٍ غير مسبوقةٍ.

تعليقاً على توسع الشركة، صرح نيكولاس سوكايل، المدير العام في بلاك لين الشرق الأوسط: "تشهد شركتنا مرحلة مميزة من التوسع بالتوازي مع نمو أسطول سياراتنا الكهربائية بالكامل بمقدار عشرة أضعافٍ منذ مارس 2023. ويسرنا أن نؤكد التزامنا بتقديم أرفع مستويات الخدمة للضيوف، من خلال تزويد أسطولنا بسيارات مرسيدس بنز EQS-SUV. ونالت منهجيتنا المتمحورة حول ضمان أعلى المعايير لسائقينا استحساناً كبيراً لدى السكان المحليين، مما أدى إلى تطور أعمالنا بصورةٍ غير مسبوقة في سوق يشاركنا الاهتمام ذاته بتعزيز الاستدامة".

وأضاف: "كما أن عملنا في دبي، الإمارة الداعمة لجهود الابتكار المسؤول بيئياً، ساعدنا على توسيع أعمالنا بوتيرة متسارعة وتحقيق الريادة في مجال السفر الفاخر المستدام. ويسرنا أن نكون في طليعة هذه النقلة النوعية في مجال الاستدامة، لنضمن على الدوام انسجام ازدهارنا مع الأهداف البيئية في المنطقة".

وتُدير بلاك لين الشرق الأوسط أسطولاً مخصصاً في دولة الإمارات، وتقدم مجموعة من الخدمات المعززة، فتزود سكان دبي برحلاتٍ مخصصة مع خدمة الحجز المسبق. وتمتد خدماتها لتشمل إمارات أخرى، بما في ذلك أبوظبي ورأس الخيمة والشارقة. وتسهم محفظة الشركة من الخدمات الشاملة في تلبية احتياجات العملاء من الشركات والأفراد، مع ضمان أعلى معايير الراحة والموثوقية في خدماتها. كما تحرص الشركة على بقاء جميع سياراتها على مستوى العالم محايدة كربونياً بنسبة 100%، في إطار التزامها الراسخ بإزالة الانبعاثات الكربونية بالكامل من جميع رحلاتها.

وبدوره، قال خالد عبد الكريم الفهيم، عضو مجلس إدارة شركة بلاك لين: "يؤكد نمو بلاك لين الشرق الأوسط التزامنا الموحد بالابتكار المستدام. ويتجاوز تعاوننا مجال الاستثمار ليجسد رؤيتنا المشتركة حول التنقل المستدام والتقدمي. كما يعكس نمو بلاك لين طموحنا المشترك الذي يتماشى مع جوهر منهجيتنا الرامية إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات. ونفخر بكوننا جزءٌ من هذه الرحلة التحولية التي تشكل بداية مرحلة جديدة في قطاع التنقل".

ومن جانبه، علّق السيد شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: "يعكس التقدم المستمر الذي تشهده بلاك لين الشرق الأوسط توافق رؤيتنا المشتركة في مجال التنقّل المستدام. ويتماشى هذا التوسع الهام وبناء القوى العاملة المتنوعة مع القيم الأساسية لمجموعة قرقاش. نتطلّع من خلال هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى والمزيد من الإنجازات المستقبلية".

وتدير بلاك لين عملياتها في أكثر من 50 دولة، وقامت مؤخراً بتوسيع نطاق خدمتها المميزة للسفر بين المدن، ليشمل حالياً حوالي 200 مساراً. وبرز مسار دبي - أبوظبي على صعيد دولة الإمارات، باعتباره أفضل خيارٍ بين السكان المحليين. وينعكس ارتفاع شعبية خدمات الشركة من خلال زيادة الحجوزات بالساعة بواقع ثلاثة أضعاف على مدار الأشهر الستة الماضية، ولا سيما في هذا المسار.

أسهمت التحسينات الاستراتيجية التي أجرتها الشركة على مدار عامٍ كامل، إلى جانب التزامها الراسخ بأعلى معايير التميّز على المستوى العالمي، في زيادة إيراداتها العالمية بمقدار أربعة أضعاف، لتحقق رقماً قياسياً بلغ 200 مليون يورو في عام 2022. وتأتي هذه الإنجازات النوعية في أعقاب الإغلاق الأخير لجولة التمويل من السلسلة F التي أطلقتها بلاك لين، التي حصدت على إثرها ما مجموعه 36 مليون دولار أمريكي من المساهمين، بمن فيهم مجموعة الفهيم، مجموعة قرقاش، مرسيدس بنز موبيليتي، وسيكست التي عقدت معها شراكة مؤخراً. تخطط بلاك لين للعمل مع سيكست على توسيع حضورهما في الأسواق الدولية.

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لمحة حول بلاك لين

تُعدّ بلاك لين من أبرز مقدمي الخدمات العالمية الفاخرة في مجال تأجير السيارات مع سائق. وتتمثل مهمة الشركة في منح عملائها المميزين حول العالم تجارب نقل استثنائية تساهم في بناء مستقبلٍ أفضل للجميع. وتقدم بلاك لين خدمات النقل من وإلى المطارات، ورحلات بين المدن، وخيارات النقل داخل المدينة، إضافة إلى خدمات الحجوزات بالساعة في أكثر من 50 دولة حول العالم، والتي تتوفر عن طريق الطلب الفوري أو الحجز المسبق. وتضمن بلاك لين أفضل خدمات النقل لجميع عملائها، سواء كانوا في رحلات عمل أو استجمام، بالاعتماد على فريقها المكون من 300 موظف وعشرات آلاف السائقين المعتمدين لديها. ونجحت الشركة في الارتقاء بتجارب النقل وإتاحة فرص جديدة للسائقين لديها، كما أرست معايير مبتكرة وغير مسبوقة لحماية المناخ في قطاع السفر. ويمكن حجر خدمات الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.blacklane.com أو من خلال تنزيل تطبيق بلاك لين.